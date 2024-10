"DOKTORI ME DIŽU IZ MRTVIH": Milica Milša ima veliki zdravstveni problem

Glumica Milica Milša otkrila je jednom prilikom da se zbog brzog životnog tempa suočila sa zdravstvenim problemima.

Milica Milša zadobila je povrede meniskusa zbog čega i danas ide na terapije.

- Prošle godine sam povredila meniskus i trpela bolove mesec i po pre nego što sam zatražila pomoć. Posle intervencije sam mirovala čitava dva dana i već trećeg bila na setu. Tretmani plazmom koje je osmislio moj kum, prijatelj i brat dr Milan Mileusnić, koji je nažalost preminuo, održavaju me u životu. On mi je spasao kolena, sanirao povrede koje su nastale na probi jedne predstave. Kad god zagusti, odlazim u njegovu kliniku i doktori me bukvalno dižu iz mrtvih - rekla je tada glumica.

"Molim se Bogu svakog dana"

- Molim se Bogu svakog dana. On je ljubav i u svima je nama, i trebalo bi da širimo tu ljubav i dobrotu. Trudim se da budem ispravna i da verujem ljudima. U životu je jedino važno biti dobar čovek, jer svako ko je dobar, pošten, pomaže ljudima i životinjama i ne počini nikakav zločin, zaslužuje carstvo nebesko. Uvek sam iskrena, kod mene je sve - što na um, to na drum. Lakše mi je da kažem ono što mislim sad i odmah. Ali ako shvatim da ću nekog time povrediti, odlučim da ipak prećutim.

