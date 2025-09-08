Oglas
DONALD TRAMP DOŠAO SA UNUKOM NA FINALE US OPENA I NASTAO HAOS: Ovako nešto se do sada nikad nije dogodilo!

Trampov dolazak na Otvoreno prvenstvo SAD odložio meč i ostavio mnoga mesta prazna!

Foto: Profimedia
Američki predsednik Donald Tramp prisustvuje finalu muškog teniskog prvenstva SAD posle 10 godina! Naime, Trampov dolazak na US OPEN napravio je pravu pometnju i izazvao kašnjenje ulaska gledalaca, što je rezultiralo dugim redovima frustriranih navijača i praznim sedištima na prostranom stadionu Artur Eš. Mnogi vlasnici karata čekali su satima u redu da prođu kontrolu obezbeđenja, propustivši delove finala muškog singla između Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.

Finalni meč kasnio

Finale između Janika Sinera i Karlosa Alkaraza počelo je u 14:30 po istočnom vremenu, što je pola sata kasnije od prvobitno zakazanog vremena zbog „mera bezbednosti na snazi“ i kako bi se „osiguralo da navijači imaju dodatno vreme da stignu do svojih mesta“, napisao je US Open na X-u .

Tramp je prošetao da mahne publici oko 13:45 časova, jer je stadion bio popunjen tek oko 10%, a dočekan je talasom pomešanog navijanja i zviždanja. Zatim je seo u ložu Roleks koja se nalazi na sredini terena.

Pridružili su mu se šefica kabineta Bele kuće Suzi Vajls, državna tužiteljka Pam Bondi, ministar finansija Skot Besent, sekretarka za štampu Karolina Livit, specijalni izaslanik Stiv Vitkof, njegov zet Džared Kušner i unuka Arabela Kušner.

Odsustvo publike bilo je primetno

Jedan spiker je primetio u emisiji: „Toliko njih još uvek čeka u redovima za obezbeđenje da uđu, mnogi od njih su bili zatečeni... nije im rečeno da se pripreme za ovo.“ Drugi spiker je dodao: „To je šteta. Ova dvojica se bore“, misleći na dva najbolje rangirana igrača.

Lija Gomberg (57) je rekla da je čekala oko četiri sata, uključujući i neočekivane gužve u saobraćaju i redove na sigurnosnoj kontroli, da bi ušla.

Ona je opisala da je na ulazu u stadion Artur Eš videla 30 skenera bezbednosnog nivoa TSA, što je opisala kao neobično na Otvorenom prvenstvu SAD. Gomberg je rekla da je čekala sat i 20 minuta samo da bi stigla do skenera.

„Ima hiljade i hiljade ljudi, a već je jedan set prošao. Svi smo platili mnogo novca da bismo seli na svoja mesta, a ne možemo“, rekla je za NBC News pre nego što je ušla u 15:50.

Ne sviđa mi se 2
