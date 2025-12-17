KO JE PRELEPA BETINA ANDERSON ZBOG KOJE JE DONALD TRAMP MLAĐI OSTAVIO VERENICU? Otac joj je bogati bankar sa Floride, odrasla u neviđenom bogatstvu!

Donald Tramp Mlađi (47), najstariji sin predsednika Amerike Donalda Trampa, verio se sa manekenko Betinom Anderson nakon godinu dana veze.

Srećnu vest je juče, 15. decembra, objavio Donald Tramp u Beloj kući, nakon čega je i njegov sin potvrdio da je Anderson rekla "da".

Nakon objave, manekenka je izjavila ko je velika privilegija biti u Beloj kući te je pohvalila prvu damu Melaniju Tramp za prazničnu dekoraciju. Ovu nedelju nazvala je "najneverovatnijim nedeljom u svom životu", a za Trampa Mlađeg je rekla da je "ljubav njenog života".

Dodala je i kako se oseća kao "najsrećnija devojka na svetu", što je dovelo do aplauza prisutnih.

Zbog nje ostavio veliku ljubav?

Anderson i Donald Tramp Mlađi prvi su put viđeni zajedno u javnosti u decembru 2024., dok je on još bio veren s Kimberli Gilfojl, sadašnjom američkom ambasadorkom u Grčkoj. Veridba je raskinuta iste godine.

Iako je Tramp bio veren sa Kim Gilfojlom od 2018. godine, prvi put je primećen sa Andersonovom na ručku, u avgustu 2024., prema fotografijama koje je "Dejli mejl" dobio mesec dana kasnije.

Izvori su tada naveli da Kim i Donald navodno provode neko vreme odvojeno. U to vreme, izvor je rekao da je Tramp čak odveo Beti na put na Aljasku, i predstavio je kao svoju devojku, dok je još uvek bio sa Kim.

Sledećeg dana Trampov otac, Donald, objavio je da je imenovao nesuđenu snajku za američkog ambasadora u Grčkoj.

Drugi izvor je rekao da je uprkos nominaciji, porodica Tramp srećna jer Kim "ispada iz igre".

- Kim nije fina osoba i uvek želi da bude u centru pažnje. Don i ona su gotovi, ali će joj ponuditi neku vrstu administrativnog mesta, pa će biti srećna.

Ko je Betina Anderson?

A nova verenica sina američkog presednika, Betina Anderson je poznata pripadnica visokog društva s Floride, rođena u decembru 1986. Ćerka je preduzetnika i bogatog bankara Harijja Loja Andersona Mlađeg i filantropkinje Inger Anderson.

Odrasla je u Palm Biču na Floridi, gde je, prema pisanju časopisa People iz jula ove godine, i živela.

NJen otac je 26 godina postao predsednik banke Worth Avenue National Bank, čime je postao najmlađa osoba na čelu nacionalne banke u državi. Za svoju majku, Anderson je 2022. za Fashion Week Daily izjavila da joj je "uvek bila inspiracija".

Diploma, osnivanje firme i modeling

Prema njenom LinkedIn profilu, Anderson je 2009. diplomirala istoriju umetnosti, kritiku i konzervaciju na Univerzitetu Columbia.

U opisu profila stoji: "Iskusna direktorka poslovnog razvoja s dokazanom istorijom rada u farmaceutskoj industriji. Vešta u prodaji, istraživanju tržišta, menadžmentu, prodajnim prezentacijama i filantropiji".

Navodi se i da je osnivačica i izvršna direktorka firme BAE Ventures LLC.

Sudeći prema njenim objavama na Instagramu, Betina se bavi i manekenstvom. Pojavila se na naslovnici časopisa Quest 2020. i snimila kampanju za Hamilton Jewelers.

Palm Beach Illustrated ju je 2021. predstavio kao "lokalnu influencerku". Zajedno s braćom osnovala je i neprofitnu organizaciju The Paradise Fund, koja pomaže organizacijama za ublažavanje posledica katastrofa.

