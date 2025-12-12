Oglas
SAVRŠENO IZDANJE PRVE DAME: Melanija Tramp privukla poglede na svečanom balu u čipki i plišu!

Prva dama izgledala je besprekorno i cela modna kombinacija je osmišljena do poslednjeg detalja

Foto: Profimedia
Predsednik Amerike Donald Tramp, u pratnji supruge Melanije, prisustvovao je svečanom godišnjem balu u Beloj kući, gde je održao govor o ključnim postignućima svoje administracije, nacionalnom jedinstvu i željama za predstojeće praznike.

"Congressional Ball", tradicionalni godišnji bal koji predsednik organizuje za članove Kongresa i njihove pratioce, predstavlja formalni predpraznični događaj sa strogim kodeksom oblačenja, muzikom uživo i protokolarnim govorima predsednika i prve dame.

Kao i obično, stajling prve dame Melanije Tramp bio je besprekoran i u potpunosti prilagođen formalnoj prilici.

NJena kombinacija za ovo svečano veče bila je pažljivo osmišljena do poslednjeg detalja i u potpunosti u skladu sa njenim prepoznatljivim stilom: čiste linije, neutralne boje, kvalitetni materijali i minimalistički dodaci. Ovakav pristup tipičan je za Melanijina zvanična pojavljivanja - glamur je kontrolisan, elegantan i diskretan, bez nepotrebnog sjaja koji bi odvlačio pažnju sa same ceremonije. 

Melanija se pojavila u elegantnom večernjem izdanju koje je savršeno odgovaralo svečanom tonu bala.

Prelepa Slovenka bila je oličenje klasične elegancije sa suptilnim prazničnim detaljima, istakavši to izborom čipkastog topa koji je privukao poglede svih prisutnih. NJenu savršenu figuru dodatno je naglasio šik sako od pliša sa satenskim detaljima, koji je celom izgledu dao sofisticiran izgled, dok su elegantne pantalone i klasične stileto cipele upotpunile celokupan stajling.

Kombinacija je bila skladna, moderna i u skladu sa protokolom, potvrđujući Melanijin status jedne od najbolje odevenih prvih dama sveta ikad.

