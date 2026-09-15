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DžASTIN I HEJLI BIBER SLAVE 8 GODINA BRAKA: On joj uputio emotivnu poruku, a njen komentar nasmejao sve (FOTO)

Džastin Biber je na Instagramu emotivnom objavom obeležio osmu godišnjicu braka sa Hejli i podelio njihove zajedničke fotografije.

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Foto: Profimedia/ JosiahW / BACKGRID, Backgrid USA
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Džastin Biber obeležio je osmu godišnjicu braka sa suprugom Hejli Biber emotivnom objavom na Instagramu. Pevač je podelio nekoliko njihovih zajedničkih fotografija, a na njima se vidi kako uživaju u opuštenoj atmosferi, igraju bilijar, grle se i razmenjuju poljupce.

„Osam godina do beskonačnosti. Novi počeci. Volim te, dušo. Srećna nam godišnjica“, napisao je Džastin uz fotografije koje je podelio sa više od 280 miliona pratilaca.

Romantičnu objavu nije propustila ni Hejli, ali je umesto emotivne poruke odlučila da se našali.

„Osam godina mog katastrofalnog igranja bilijara“, napisala je u komentaru uz nekoliko emotikona poljubaca. NJegovu objavu povodom godišnjice braka kasnije je podelila i na svom Instagram storiju.

Džastin i Hejli venčali su se u septembru 2018. godine, samo nekoliko meseci nakon veridbe. Pevač ju je zaprosio tokom njihovog putovanja na Bahame, a par je potom brzo odlučio da ozvaniči vezu.

NJihova ljubavna priča, međutim, počela je mnogo ranije. Poznavali su se godinama, a o njihovom mogućem odnosu počelo je da se govori još 2014. godine. Nakon što su obnovili vezu 2018, usledile su veridba i venčanje.

Džastin i Hejli su u maju 2024. godine objavili da čekaju dete. Vest su otkrili fotografijama i snimkom sa ceremonije obnove bračnih zaveta na Havajima, gde je Hejli pokazala trudnički stomak.

NJihov sin Džek Blu Biber rođen je u avgustu iste godine. Ponosni tata tada je dolazak naslednika objavio kratkom porukom: „Dobro došao kući, Džek Blu Biber.“

(NajŽena)

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