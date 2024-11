Džejla Ramović o nezgodi na nastupu: "Taj bol ne mogu da opišem"

Džejli Ramović su se nekoliko puta dešavale različite nezgode tokom nastupa

Iako važi za pevčicu mirne energije koja deluje da sve drži pod kontrolom, na neke situacije ne može ni ona da utiče, a jedna scena koja se dogodila na njenom nastupu mogla je da je košta ozbiljne povrede.

Naime, pevačica je zamalo ostala bez zuba zbog devojke koja se zanela dok se veselila.

– Stalno ima nekih pehova. Na jednom nastupu je bila visoko bina, ispred je bila devojka koja se jako veselila, a moj mikrofon je bio skroz do ograde. Kako se ona veselila, bacila se preko te ograde i udarila stalak od mikrofona, i mikrofon je meni udario meni u zube. Taj bol ne mogu da opišem, i dalje imam okrnjen zub. Uvek mi se dešava to vezano za zube, a ja godinama imam taj proces ispravljanja zuba i vodim računa, ali eto– ispričala je Džejla.

Mnogi bi pomislili da pevačica redovno vežba i da drži razne dijete, ali je kod nje to malo drugačije, pa je za Grand otkrila kako uspeva da održi savršenu liniju.

- Bolna tačka mi je što ne treniram. Volela bih da počnem, ali mi toliko vreme sada ne dozvoljava. Prvo ne znam gde živim da bih imala jednu teretanu i jednog trenera, kao i naviku i rutinu. Ali nadam se da ću nekada uskoro moći da se organuzujem po tom pitanju pa da krenem da treniram. Nekada sebi i kažem kako neki hotel ima teretanu, ali najčešće dođem sa puta premorena i gledam samo da legnem. S druge strane mi je baš žao što ne mogu da treniram i da neke finese unapredim, ali imam genetiku, hvala Bogu. Ne želim da budem sebična i da kažem da imam genetiku i to je to, jer treba i ja nešto da radim povodom toga, da sve to ostane kako treba – rekla je ona svojevremeon za Grand.

