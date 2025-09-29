Oglas
DŽENIFER LOPEZ NIKAD ISKRENIJE O RAZVODU OD BENA AFLEKA: "To me je mnogo promenilo"

NJihovo venčanje pre dve godine za mnoge je značilo da ljubav ipak pronađe put i decenijama kasnije, ali ipak se neslavno završilo

1759136484_563cb80775c213877fee51bfa7815be0fad2a8ad.jpg
Foto: Profimedia
Dženifer Lopez se još jednom osvrnula na razvod od Bena Afleka. 

Dok je razgovarala sa Lijem Kovanom u epizodi emisije CBS News Sunday Morning, glumica i pevačica (56) nazvala je svoj razvod od 53-godišnjeg Afleka  „najboljom stvari koja joj se ikada dogodila“, a onda je objasnila i zbog čega. 

- Zato što me je promenilo. Pomoglo mi je da rastem na način na koji sam morala da rastem.

Aflek je izvršni producent njenog novog filma, „Poljubac žene-pauka“. Projekat je premijerno prikazan na Filmskom festivalu Sandens u januaru, istog meseca kada je bivši par okončao svoj razvod. Sećajući se rada na filmu dok se nosila sa burnim periodom u ličnom životu, rekla je da nije bilo jednostavno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

- Bilo je to zaista teško vreme. Svaki trenutak na setu, svaki trenutak dok sam igrala ovu ulogu, bila sam toliko srećna, a onda je bilo kao, kod kuće, nije bilo sjajno. I bilo je jednostavno kao, oh, znate, "Kako da se pomirim sa ovim?'“.

Aflek i Lopezova su se prvi put upoznali 2002. godine i počeli da se zabavljaju. Nakon što su raskinuli veridbu 2004. godine, oboje su pronašli druge partnere i osnovali porodice. Dženifer je bila u braku sa Markom Entonijem od 2004. do 2014. godine, i imaju blizance Maksa i Emu, dok je Ben bio u braku sa Dženifer Garner od 2005. do 2018. godine, i zajedno imaju troje dece: Vajolet, Serafinu i Samjuela.

Lopezova i Aflek su obnovili svoju romansu 2021. godine, a venčali su se na intimnoj ceremoniji u Las Vegasu u julu 2022. Kasnije su proslavili venčanje ceremonijom u Džordžiji pred prijateljima i porodicom mesec dana kasnije. Par je na kraju ipak odlučio da se rastane, a Lopezova je podnela zahtev za razvod tačno dve godine kasnije, navodeći nepomirljive razlike.
 

