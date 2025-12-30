DžORDž KLUNI I AMAL POSTALI DRŽAVLJANI FRANCUSKE: Žele da odgajaju decu daleko od Holivuda

Džordž i Amal Kluni su zvanično dobili francusko državljanstvo nakon što su izrazili zabrinutost zbog odrastanja svoje dece u Holivudu.

Novi pravni status para i njihovih osmogodišnjih blizanaca Aleksandra i Ele objavljen je u subotu u francuskom vladinom časopisu, piše Page six.

Džordž (64) i Amal (47) kupili su farmu na jugu Francuske vrednu 8,3 miliona dolara 2021. godine, od kada dane provode uglavnom na evropskom tlu.

Glumac je govorio o odgajanju dece na farmi u intervjuu za časopis Esquire objavljenom u oktobru.

- Imamo mnogo sreće. Znate, živimo na farmi u Francuskoj. Dobar deo mog odrastanja proveo sam na farmi, i kao dete sam mrzeo celu tu ideju. Ali sada mislim da je to najbolje i za moju decu. Imaju mnogo bolji život.“

Kluni je rekao da je „zabrinut“ zbog odgajanja svoje dece u Los Anđelesu, s obzirom na kulturu Holivuda.

- Osećao sam se kao da nikada neće dobiti poštenu priliku u životu. Ne želim da se šetaju okolo brinući se zbog paparaca. Ne želim da ih porede sa nečijom poznatom decom. Ovde ne fotografišu decu. Nema paparaca skrivenih na školskim kapijama. To je za nas najvažnije.

