EKSTRA NENA PROGOVORILA O NAJBOLNIJIM TEMAMA: "Da sam imala muža, možda ne bih izgubila dete"

Pevačica Snežana Berić, poznatija kao Ekstra Nena, jedna je od onih umetnica koje se retko pojavljuju u javnosti, ali kada to učine – njene reči odjeknu snagom emocije i iskrenosti.

Gostujući u emisiji "Pretres" na Hype televiziji, koju vodi Stefan Usiljanin, pevačica je otvorila dušu i govorila o najtežim životnim temama – o braku koji je kratko trajao, gubitku deteta i borbi sa samoćom.

Umetnica je ispričala da se svojevremeno udala, ali da se već nakon nedelju dana našla kod advokata potpisujući papire za razvod.

Uprkos teškim trenucima, sve je podnela dostojanstveno, ali je priznala da je gubitak bebe ostavio najdublji ožiljak na njenoj duši.

- Pa recimo, izgubiš dete… neka slučajnost, i eto desi se - rekla Ekstra Nena, dodajući da su žene, ma koliko jake bile, zapravo vrlo krhka bića.

Govoreći o ulozi muškarca u životu žene, priznala je da veruje u tradicionalne vrednosti.

- Za mene je muškarac kralj, mora da bude moj kralj. Ako nije, ne treba mi. Volim da se zna šta je žensko, a šta muško. U prošlom životu sam imala veliki teret - ne možeš da ne spavaš tri dana, da putuješ i da nosiš nešto u sebi… ne ide – rekla je pevačica.

Na pitanje da li je u tom bolnom trenutku imala podršku partnera, iskreno je odgovorila:

- Da sam imala u tom trenutku muža, možda ne bih izgubila dete.

Osim o toj tragediji, Ekstra Nena je govorila i o gubitku svoje sestre, koji i danas teško podnosi.

- To je moja najveća bol. Otkinut deo mene – rekla je kroz suze, dodajući da svake godine na sestrin rođendan odlazi na groblje, pusti njene omiljene pesme i u tišini s njom razgovara.

- Sednem na klupicu, pustim joj neku pesmu… najčešće "Crne vatre". To je moj način da joj kažem da je i dalje deo mene – zaključila je umetnica.

