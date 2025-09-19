Oglas
FANOVI SU UPLAŠENI ZA ZDRAVLJE LILI KOLINS: Glumica iz serije "Emili u Parizu" pokazala stomak, svima je bilo jasno sa čime se bori

Dok svi iščekujemo novu sezonu "Emili u Parizu", Lili Kolins uživa na Nedelji mode u NJujorku.

1758274354_profimedia-1036587288.jpg
Foto: Profimedia
Lepa glumica se pojavila na reviji kolekcije Calvin Klein za proleće 2026. ali svojim izgledom je uspela sve da zaseni ili možda bolje rečeno, zabrine.

Ona se pojavila u kompletu koji se sastoji od duže suknje i topa tako da se vidi stomak, ali onda se jasno videlo i koliko je Lili mršava. Ovakav njen izgled je doslovno šokirao mnoge i izazavao lavinu komentara.

"Zašto ljudi misle da je pothranjenost privlačna", "Ona sigurno godinama ne jede kako treba", "Nadam se da je zdrava i da je ovo za potrebe uloge", "Neću osuđivati", "Ovo je zaista previše, ona je premršava", bili su neki od komentara.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lily Collins (@lilyjcollins)

Lili Kolins je nedavno završila snimanje pete sezone omiljene serije "Emili u Parizu" i tom prilikom se na Instagramu zahvalila svima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lily Collins (@lilyjcollins)

BONUS VIDEO:

 

 

 

 

