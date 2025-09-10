GLUMI SAVRŠENE OČEVE I MUŽEVE, A U STVARNOSTI JE SVE POTPUNO DRUGAČIJE: Svi su zgroženi kada čuju kako slavni glumac tretira svoju ćerku!

Jedan od omiljenih holivudskih glumaca šokirao detaljima iz privatnog života.

Oven Vilson (56) jedan je od omiljenih holivudskih glumaca i već decenijama osvaja simpatije publike, ali detalji iz njegovog privatnog života izazivaju sasvim različite reakcije od onih koje dobija za svoje filmske uloge. Dok u filmovima često glumi savršenog oca, u stvarnosti je priča skroz drugačija.

Vilson je otac troje dece. Najstarijeg sina Forda dobio je 2011. s tadašnjom devojkom Džejd Duel. Veza s Karolin Lindkvist, koja mu je bila lična trenerka, donela mu je sina Fina 2014. Treće dete, ćerku Lilu, dobio je u 2018. sa umetnicom Varuni Vongsvirates.

Vilson je 2017. u emisiji Elen De Dženeres govorio o svojim sinovima.

'Ponekad imam osećaj da već mogu videti kakvi će biti kao tinejdžeri kada se udruže protiv mene', rekao je tada, a u intervjuu za Esquire 2021. spomenuo je da živi s oba sina i da se svi dobro slažu, budući da je preuzeo ulogu samohranog oca.

Dva meseca kasnije, Varunie je za Dejli Mejl izjavila da Vilson nikada nije upoznao njihovu ćerku i da nije imao nikakav kontakt s devojčicom. Preko istog medija je 2019. zamolila glumca da bude uz svoju ćerku, a tada je otkrila da joj finansijski pomaže sa 25.000 dolara mesečno za alimentaciju.

'Lili je potreban otac. Ironično je kako Vilson stalno dobija te očinske uloge... a nikada nije upoznao svoju ćerku', zaključila je.

