GLUMICA USVOJILA DETE U 22. GODINI: Mili stigla ćerkica, muž joj je sin jednog od najpopularnijih pevača u istoriji (FOTO)

"VEOMA smo uzbuđeni što započinjemo ovo prelepo novo poglavlje roditeljstva, u miru i privatnosti."

Glumica Mili Bobi Braun (21), zvezda serija "Stranger Things" i "Enola Holmes", objavila je da su ona i njen suprug Džejk Bon Džovi, sin pevača Džona Bon Džovija, usvojili ćerku.

Podelila je vest na Instagramu, otkrivajući da se usvajanje dogodilo "ovog leta", ali bez otkrivanja imena ili fotografija deteta.

- Veoma smo uzbuđeni što započinjemo ovo prelepo novo poglavlje roditeljstva, u miru i privatnosti - napisala je glumica.

Mili i Džejk su se venčali prošle godine, nakon tri godine zabavljanja, a prvi put su javno potvrdili svoju romansu 2021. godine.

Podvodna veridba

Džejk ju je zaprosio dok su zajedno ronili, a Mili je za „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon-a" rekla kako nije mogla da kaže "da" jer bi progutala vodu, pa je jednostavno napravila znak rukom.

- Mislim da je bilo malo antiklimaktično, ali oboje smo bili presrećni - rekla je sa osmehom.

"Sanjala sam da postanem majka"

U intervjuu za podkast SmartLess, koji su vodili glumci Džejson Bejtman, Šon Hejs i Vil Arnet, Braun je ranije ove godine naglasila da ona i njen suprug žele veliku porodicu.

Podsetila se da su i njeni roditelji bili veoma mladi kada su dobili svoje prvo dete – imali su 19 i 21 godinu.

- Naravno, želim da nastavim da se razvijam kao glumica i producentkinja, ali mislim da je podjednako važno osnovati porodicu. Za mene je to ogromna stvar - rekla je Mili.

Dodala je da je majčinstvo njen san i da ona i Džejk ne prave razliku između biološke i usvojene dece:

- Za mene nije bitno da li dete dolazi usvajanjem ili prirodnim putem. Moj dom je pun ljubavi prema svima.

(Kurir)

BONUS VIDEO: