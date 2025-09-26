HOLIVUDSKA BOMBA UHVAĆENA U IZLASKU SA POHLEPNIM MENADžEROM: Da li je u pitanju nova ljubav ili je ona njegova nova žrtva?

Trudi se da je osvoji svim silama, ali mnogi nisu sigurni šta se krije iza toga - ljubav ili neke loše namere

Holivud bruji zbog najnovijeg i najneočekivanijeg para, glumice Sindi Svini (28) i muzičkog mogula Skutera Brauna (44). NJih dvoje više nisu samo predmet tračeva, već postoje fotografije paparaca koji su ih ponovo uslikali zajedno.

Ovog puta par je izašao na intimnu večeru u poznati restoran Džon i Vini u Brentvudu, u Los Anđelesu.

NJihov novi izlazak dodatno raspiruje priče o romansi koja, izgleda, traje već mesecima. Prvi put su javno zajedno viđeni na luksuznom venčanju Džefa Bezosa i Loren Sančez u Italiji u junu, a sada izvori tvrde da su "100% u vezi" i da nisu krili osećanja u javnosti.

Takođe, pojavio se i stari snimak sa TikToka koja pokazuje njih dvoje kako razgovaraju tokom nastupa Lene Del Rej u aprilu, što je dodatno podgrejalo spekulacije da je romansa počela i pre italijanskog venčanja.

Od tada su viđeni u Veneciji u društvu zajedničkih prijatelja, među kojima su Karli Klos, Tom Brejdi i Orlando Blum, a leto su proveli i na odmoru na jezeru Taho.

Poslednji put su viđeni u sredu uveče u luks restoranu, a za to veče glumica se posebno sredila. Mini-suknja je isticala njene vitke noge, a čizme do polovine lista mamile su poglede i uzdahe.

Fotografije pokazuju da su se smeškali za stolom, a zatim napustili italijanski restoran zajedno u crnom džipu. Jedan očevidac je ispričao kako je Skuter džentlmenski otvorio vrata auta Sindi dok su izlazili.

Iako su im za stolom bili i prijatelji, insajderi tvrde da je veza ozbiljna. Izvor za Page Six je ranije ovog meseca rekao da je Braun "opsednut" njome i da se sve vreme trudi da je osvoji.

NJihova romansa dolazi nakon velikih životnih promena. Sindi je u martu raskinula sedmogodišnju veridbu sa Džonatanom Davinom, navodno zbog "ozbiljnih problema".

Skuter je, pak, 2021. godine okončao brak sa Džoel Koen posle sedam godina i sa njom ima troje dece, Džagera (10), Levija (8) i Harta (6). U jednom podkastu priznao je da ga je razvod duboko pogodio i da je imao mračne trenutke.

Skutera Brauna, muzičkog mogula koji je dospeo na naslovne strane zbog dugotrajnog spora sa Tejlor Svift, navodno su napustila još dva njegova najveća klijenta.

Skuter Braun se više puta našao u centru pažnje javnosti zbog dugotrajnog spora sa Tejlor Svift, a nedavno su ga navodno napustila još dva njegova najveća klijenta.

Arijana Grande i Demi Lovato su odlučile da stave tačku na saradnju sa ovim menadžerom, kako prenosi Billboard. Usled ovih dešavanja mnogi se pitaju šta se to dešava i koji su razlozi da toliko muzičara odlučuje da prekine saradnju sa Braunom.

Proslavio se nakon što je pronašao Džastina Bibera i uprkos svim poteškoćama uspeo da od njega napravi svetski poznatu zvezdu. Ipak, pokušaj da Tejlor otme njenu muzičku kuću učinio je da ga u holivudskim krugovima nazivaju demonskim menadžerom.

Upravo zbog toga što ga bije loš glas na društvenim mrežama se spekuliše o tome da li je ovo zaista iskrena ljubav ili bar zaljubljenost ili samo pokušaj da se spase posle razvoda i pronađe neku novu uspešnu ženu kojoj bi mogao da zagorča život.

