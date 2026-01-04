Oglas
"I DANAS ME TO BOLI I SEČE": Ispovest naše poznate pevačice - ostavljala decu da bi mogla da ide inostranstvo da zaradi za život

Zbog intenzivnog radnog ritma često je provodila mnogo vremena van kuće, što je, kako ističe, uticalo i na njenu porodici

1767521173_1756709572_1732355222_462563922_1677573272792709_5989586248434475215_n.png
Foto: ATA images/ A.A.
Vera Matović otvoreno je govorila o izazovima balansiranja profesionalnog i privatnog života.

Kako priznaje, zbog intenzivnog radnog ritma često je provodila mnogo vremena van kuće, što je, kako ističe, uticalo i na njenu porodicu.

-Nisu videli kako sam išla na putovanja, koliko sam deci manjkala, kako sam ih ostavljala sa mojom majkom ili drugim osobama u koje sam imala poverenje, kako sam ih nosila kojekuda, od Nemačke i Austrije do Holandije. Što mi to rade?! Što nisu videli moje muke i kako sam došla do toga. I danas me to pomalo boli i seče – rekla je pevačica iskreno.

Inače, Vera je jednom prilikom govorila o estradi i tračevima o sebi koji su došli do nje, te tvrdi da je plakala zbog neistina:

-Koga to treba da dira i da mi nanosi bol, umesto da uživam i da budem srećna sa porodicom?! Uvek mi nanesu bol kad to kažu i onda plačem. Što mi nanose toliku bol?! Ja nisam ništa kriva. Nisu oni videli kako sam ja zaradila te pare. Nisu videli kako sam prolivala krv i znoj.

(Kurir.rs)

