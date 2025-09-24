IMALA JE SAMO 14 GODINA KADA JE UPOZNALA PRINCA: O njenoj venčanici se i danas priča, sa razlogom je zovu NAJLEPŠA PLEMKINJA NA SVETU!

Nikada nije sanjala da će imati ovakav život.

Dok su mnogi čekali veliki dan princa Harija i Megan Markl, još jedno kraljevsko venčanje se održalo u Peruu te 2017. godine. Princ Kristijan od Hanovera (sin Ernsta Avgusta, princa od Hanovera, drugi u redu za presto) i Alesandra de Osma (advokatica i bivša manekenka), venčali su se u Limi 16. marta 2017. godine.

Princ Kristijan od Hanovera, (40) i Alesandra de Ozma (38) prvi put su se sreli 2005. godine, kada je ona, sa svojih 14 godina, radila kao njegov vodič tokom jedne od njegovih poseta Peruu, njenoj rodnoj zemlji. Ali počeli su da se zabavljaju tek godinama kasnije.

NJihovo prvo pojavljivanje kao par bilo je 2011. godine. Verili su se u aprilu 2017. godine, a prvi put su rekli "da" na tihoj građanskoj ceremoniji u Londonu u novembru. Druga svadba je bila u Peruu i trajala je cela tri dana.

O ovoj venčanici se i danas priča

Ceremonija je održana u crkvi San Pedro, baroknoj građevini iz 17. veka u centru Lime, ​​prenosi Peruvian Times. Ulice su bile zatvorene, a korpe sa cvećem visile su sa uličnimh svetiljki. Obožavatelji su se okupili na kapiji da posmatraju povorku.

De Osma je nosila belu čipkanu venčanicu Horhea Vaskeza sa visokim dekolteom i rukavima do tri četvrtine. Prošetala je do oltara sa svojim ocem, Felipeom de Osmom, koji je izvršni direktor u Hermesu, peruanskoj firmi za upravljanje gotovinom.

Alesandrin beskonačni veo je dopunjen Hanoverom cvetnom tijarom, koju su ranije nosile princeza Karolina od Hanovera (bivša princeza Karolina od Monaka) na svečanosti 2004. i Ekaterina Mališeva (supruga princa Ernsta Avgusta mlađeg od Hanovera i Osmina snaja) na sopstvenom venčanju 2017. godine.

Princ se za svoj veliki dan obukao u smoking sa plavom kravatom.

Svadba je trajala tri dana

Bio je prisutan i prinčev otac, princ Ernst Avgust od Hanovera.

Pored visokoprofiliranih članova porodice mlade i mladoženja, prisustvovale su i druge poznate ličnosti, koje su nosile živopisne printove prikladne za ceremoniju. Pojavili su se Kejt Mos i njen dečko, grof Nikolaj fon Bizmark, sa kojim se tada zabavljala oko dve godine.

Prisutni su bili i članovi britanske kraljevske porodice. Princeza Eugenije i princeza Beatris takođe su viđene na događaju.

Proslava venčanja princa Kristijana i Alesandre trajala je tri dana. Svadba je počela u četvrtak koktelima u restoranu Astrid i Gaston, koji se nalazi u kolonijalnoj kući Mojera u okrugu San Isidro u Limi. Zabava je završena u subotu, nakon proslave u Museo de Osma u Barranku, muzeju peruanske umetnosti koji je nastao kao letnjikovac za porodicu de Osma.

(Harper's Bazaar)

