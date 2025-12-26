PRIHVATILA NJEGOVO ČETVORO DECE KAO SVOJE, ON JE VARAO NA SVAKOM KORAKU: LJubavna priča čoveka sa najlepšim glasom i čuvene manekenke i danas šokira

Žan Martin preminula je 2016. godine u 89. godini života, nakon borbe sa rakom.

Žan Martin bila je druga supruga slavnog Dina Martina i jedna od najlepših i najpoznatijih manekenki svog vremena. NJena lepota očarala je mnoge velikane svetskog glumišta, ali je srce ipak poklonila čuvenom pevaču i glumcu, sa kojim je započela porodični život početkom pedesetih godina.

Žan i Dino Martin dobili su troje dece. Prvog sina, Dina Mlađeg, dobili su 1951. godine, dve godine kasnije na svet je došao sin Riki, a 1956. godine rodila se i ćerka Džina. Tokom braka, Žan je pokazala veliku posvećenost porodici, jer je prihvatila i četvoro Dinove dece iz prethodnog braka, koje je volela i odgajala kao svoju.

Dino Martin je tada izjavio:

"Nisam je terao da se žrtvuje", zgrozio je tada izjavom, a kasnije je isplivalo i da ju je nebrojeno puta prevario.

Iako su godinama važili za jedan od najpoznatijih parova, njihov brak se završio razvodom 1973. godine. Nakon rastanka od Dina Martina, Žan se više nikada nije udavala i do kraja života ostala je sama, posvećena deci i porodici.

Porodicu Martin obeležile su velike tragedije. Godine 1987. Žan je doživela ogroman gubitak kada je njen stariji sin Dina Pol poginuo u avionskoj nesreći dok je pilotirao borbeni avion. Imao je samo 35 godina.

Nažalost, to nije bio jedini gubitak koji je Žan doživela. Samo tri nedelje pre njene smrti, preminuo je i njen najmlađi sin Riki, što je dodatno potreslo porodicu Martin.

Žan Martin preminula je 2016. godine u 89. godini života, nakon borbe sa rakom. Poslednje dane provela je u Beverli Hilsu, u Kaliforniji, ostavivši iza sebe priču o velikoj ljubavi, posvećenosti porodici i nizu teških životnih iskušenja.

(Mondo)

BONUS VIDEO: