NAVIKA KEJT MIDLTON KOJA IZLUĐUJE CELU PORODICU: Ni uz velike napore ne uspeva da je promeni

Iza besprekorne elegancije i smirenosti koju pokazuje pred kamerama, princeza od Velsa krije sasvim običnu, gotovo simpatičnu manu.

Kejt Midlton, žena koja retko kada pravi greške u javnosti, u privatnom životu vodi tihu, ali stalnu borbu sa sopstvenim mobilnim telefonom koji neprestano gubi.

Od trenutka kada se 2010. godine verila za princa Vilijama i zakoračila u kraljevsku porodicu, Kejt je izgradila imidž osobe koja uvek drži stvari pod kontrolom.

Međutim, oni koji je poznaju van reflektora tvrde da buduća kraljica ima naviku koja ukućanima često ide na živce, telefon joj gotovo redovno "nestaje“.

Telefon koji uvek završi na pogrešnom mestu



Ovaj detalj iz Kejtinog privatnog života otkrila je podkasterka Đovana Flečer u razgovoru za The Times. Flečerova je 2020. godine ugostila Kejt u svom podkastu posvećenom roditeljstvu, a tada joj je princeza, bez ustručavanja, priznala koliko je loša u praćenju svog mobilnog telefona.

- Rekla mi je da je poznata po tome što stalno gubi telefon - ispričala je Đovana. - Te godine su joj gotovo svi božićni pokloni bili povezani sa tom navikom – sve je bilo osmišljeno kako bi konačno naučila da drži telefon na oku.

Situaciju dodatno komplikuje i nova kraljevska rezidencija, Forest Lodž. Za razliku od znatno manjeg Adelaide Kotidža, nova kuća ima čak osam spavaćih soba, a to znači i mnogo više mesta na kojima telefon može da završi i bude zaboravljen.

Svesno distanciranje od ekrana

Ipak, Kejtino "gubljenje" telefona nije samo pitanje zaboravnosti. Princeza je i ranije otvoreno govorila o svom rezervisanom stavu prema digitalnim uređajima i njihovom uticaju na porodični život. Ona i princ Vilijam jasno su stavili do znanja da žele da svoju decu što više zaštite od prekomerne upotrebe ekrana.

U eseju "Moć ljudske povezanosti u svetu punom distrakcija", objavljenom u oktobru 2025. godine, Kejt je upozorila na zamke savremenog digitalnog sveta. Istakla je da telefoni i društvene mreže, iako obećavaju povezanost, često rade upravo suprotno.

- Kada proveravamo telefon dok razgovaramo sa nekim, skrolujemo tokom porodičnih večera ili odgovaramo na mejlove dok se igramo sa decom, mi nismo samo rasejani, mi uskraćujemo najosnovniji oblik pažnje i ljubavi - napisala je princeza.

Stroga pravila u kraljevskom domu



Dosledni tim stavovima, Vilijam i Kejt doneli su jasnu odluku kada je reč o svojoj deci. Princ Džordž, princeza Šarlot i princ Luj, za sada nemaju mobilne telefone.

U emisiji "Nevoljni putnik" na Apple TV+, princ Vilijam je to potvrdio bez zadrške:

- Nijedno od naše dece nema telefon i veoma smo strogi po tom pitanju.

Izgleda da u domu princa i princeze od Velsa telefoni nisu u centru pažnje, čak ni onda kada se izgube. Ipak, kako kažu stručnjaci za bezbednost, ova loša navika bi mogla da ih dovede u neprilike, pa čak i u opasnost, ako njen mobilni telefon dospe u ruke osoba koje bi mogle da ga zloupotrebe dok princeza primeti da joj nema telefona.

(Glossy)

