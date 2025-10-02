IMOVINA USNIJE REDžEPOVE: Posle njene smrti isplivala vest da su rođaci sve prodali

Na jučerašnji dan pre deset godina preminula je kraljica romske muzike, Usnija Redžepova.

Usnija Redžepova je za života živela u kući na Voždovcu sa suprugom Svetomirom Šešićem Šeletom. Nakon što su oboje preminuli, pojavila se vest da su njeni bližnji navodno počeli da rasprodaju i njenu vrednu imovinu putem oglasa.

Na spisku su se našli i vredni antikviteti koje je tokom života skupljala širom sveta, klavir, kao i krevet u kojem je provela poslednje trenutke života.

Komšije su otkrile šta se desilo nakon njene smrti.

- Kuća je pre nekoliko godina prodata i sad tu živi jedna žena s ćerkama, čiji je muž kupio kuću od Usnijinog brata Resada Redžepova. Nažalost, on je posle manje od godinu dana preminuo od teške bolesti, kao i sama pevačica. Nije se ništa mnogo menjalo na kući otkad je prodata, ni spolja ni iznutra. Taj čovek umetnik je nešto bio počeo, ali ga je smrt pretekla. Žao nam je što u njoj nije otvoren neki muzej njoj u čast, dugo se to prodavalo. Usnija je bila divna žena i komšinica. Mnogo se namučila poslednjih meseci života. Nije mogla da izlazi iz kuće, bila je vezana za krevet. Šeletova smrt ju je dotukla. Sećam se da joj je od poznatih u kuću dolazila samo Lepa Lukić - ispričala je Usnijina komšinica Slavica.

Nada Vasić, supruga violiniste Dobrice Vasića, s kojima su se pokojni muzičari i družili, progovorila je o pokojnoj pevačici.

- Divne su bile komšije. Bila su to lepa druženja i sedeljke kod nas. Šele je poznavao mog supruga još iz PGP. Usnija je pred kraj života išla na kontrole i terapije, tad sam je i viđala u poslednje vreme. Bila je izuzetno dobra žena i pevač. Oni su familijarno bili malo specifični ljudi. Sećanje na njih ovde u kraju će živeti, to je sigurno - poručila nam je na kraju gospođa Vasić.

Brat Usnije Redžepov o prodatoj kući

Resad Redžepov, Usnijin brat nakon smrti pevačice je progovorio o poslednjem susretu sa sestrom.

- Sestra, kad je ovde dolazila sa svojim prijateljicama i Šeletom, uvek je bila moj gost. Posle toliko godina kao da sam je juče izgubio. Ovih godina, pošto sam često putovao po Beogradu, nikad nisam propustio da prođem pored kuće gde je živela.

- Kad je sestra preminula, bio sam na 30 kilometara od Beograda, postala nam je navika da pravo sa puta odemo kod nje u posetu, u bolnicu. Osetio sam poslednji put da joj je kraj, dobro pa nisam napravio neku glupost, ja sam sam osetio da je kraj. U tu kuću je posle došao jedan umetnk, kad je prodata - prisetio se tada brat pevačice.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU