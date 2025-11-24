Oglas
· · Komentari: 0

"IZGLEDA KAO DA JE VEĆ ZNAO": Reakcija brata pobednice takmičenja Mis Univerzuma obišla svet (VIDEO)

Fatima Boš je nova Mis Univerzuma 2025. NJena pobeda izazvala je kontroverzu zbog sukoba sa direktorom takmičenja i neobične reakcije brata.

1763986602_Foto-Profimedia-misica.jpg
Foto: Profimedia
Meksikanka Fatima Boš ponela je titulu Mis Univerzuma 2025, a njena pobeda odmah je izazvala buru reakcija zbog ranijeg sukoba sa direktorom takmičenja, Navatom Itsaragrisilom.

Brat nove misice bio je u publici kada je saopšteno ime pobednice, a njegova reakcija mnoge je šokirala. Ustao je, zakopčao sako, pogledao u pod i osmehnuo se čim je čuo ime Fatime. Mnogi su komentarisali: "Previše opušteno", "Izgleda kao da je već znao", "Moglo je delovati kao mafijaški potez".

Zašto se polemiše o pobedi Fatime Boš?

Sukob između Fatime Boš i Itsaragrisila izbio je tokom takmičenja. Direktor ju je verbalno napao, nazivajući je "glupačom", jer nije snimila video za društvene mreže. Objašnjavala je da prvo mora da se konsultuje sa meksičkom direkcijom, ali je Itsaragrisil tražio od obezbeđenja da je udalji iz prostorije. Ostale takmičarke, u znak podrške, napustile su prostor zajedno sa tadašnjom Mis Univerzuma, Viktorijom Kjer Tejlvig iz Danske. Kasnije se direktor izvinio kroz suze.

Fatima Boš je od početka favorita. Manekenka iz Tabaska u svet lepote ušla je 2018. godine, a titulu Mis Univerzuma Meksika 2025 osvojila je pobedom na takmičenju Mis Univerzuma Tabasko.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

 

