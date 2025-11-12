JEDAN OD NAJPOZNATIJIH KOMIČARA NA SVETU IMA DESETORO DECE: Glumac progovorio o privatnom žviotu u retkom intervjuu

Mnogima omiljeni glumac komedija, Edi Marfi, u retkom intervjuu govori o svojoj pet decenija dugoj karijeri i odgajanju čak desetoro dece.

Kultni komičar je svojim dobro poznatim humorom, energijom i harizmom obeležio holivudsku scenu još od 80-ih godina. NJegov put je počeo u NJujorku gde je radio kao komičar, a došao je do svetske zvezde uz koju su odrastale generacije.

- Moj najvažniji blagoslov je što volim sebe. Oduvek sam voleo sebe, uvek sam bio svoj najveći obožavalac. To je u srži svih odluka koje donosite. Neki ljudi prođu kroz ceo svoj život i dođu do kraja i kažu: "Konačno volim sebe". Ja sam tako počeo - počinje priču Edi Marfi za Pipl

Merfi se prvi put proslavio 80-ih kao mladi komičar u emisiji „Saturday Night Live“, pre nego što je postigao niz ranih blagajničkih uspeha poput filmova „48 sati“, "Policajac sa Beverli Hilsa", "Tatino obdanište" i mnogi drugi.

Tragedija još na početku života

Marfi je bio malo dete kada je njegovog oca, Čarlsa, ubila žena sa kojom se viđao. Tragedija je nesumnjivo ostavila traga u njegovom životu.

- Siguran sam da me je to pogodilo na mnogo različitih načina. Bilo je mnogo traume, i te stvari nas oblikuju.

NJegova majka se ponovo udala, za Vernona Linča, ko je glumcu mnogo značio:

- Moja majka se udala za neverovatnog, čvrstog čoveka koji je u mene uneo sve prave stvari. To je ključno. To pravi ogromnu razliku.

Do tinejdžerskih dana, Merfi je bio majstor imitacija i bio je uveren da će biti zvezda. Pronalaženje uspeha na njujorškoj stendap klubskoj sceni dovelo ga je do mesta u SNL-u, a nedugo zatim, pozvala ga je i velika filmska scena.

Ima desetoro dece

Ovih dana velika porodica koju je stvorio za sebe je njegova najveća prednost. Prvi put se oženio 1993. godine sa glumicom Nikol Mišel, sa kojom ima petoro dece. Razvečli su se nakon 13 godina, 2006. godine. Iz drugih veza Marfi ima troje dece, a još dvoje je dobio u braku sa glumicom Pejdže Bučer.

NJegova deca su danas starosti od 36 do 6 godine i kako kaže, nikada nije mislio da će imati toliko dece.

- Jednostavno se desilo. Nikada nisam znao da ću imati desetoro dece, ali sada je to najbolja stvar ikada. Ako možete da priuštite toliko dece, trebalo bi da imate onoliko dece koliko možete da priuštite. To je zabavno.

Ranije ove godine, glumac je prisustvovao venčanju sina Erika (36) koji će oženio ćerkom komičara Martina Lorensa, Jasmin (29).