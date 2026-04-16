Jede ostatke hrane, kupuje nameštaj na buvljaku, a "težak" je milione dolara: Način života prebogatog holivudskog glumca iznenađuje mnoge

Adam Sendler pojavio se na premijeri filma „Cimeri“ sa suprugom Džeki i ćerkama Sejdi i Sani.

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / SplashNews.com / Splash / Profimedia
Holivudski glumac Adam Sendler (59) pojavio se na premijeri novog filma „Cimeri“ (Roommates) u društvu porodice, što je odmah privuklo pažnju jer ga sa najbližima ne viđamo često na javnim događajima. Na crvenom tepihu u Los Anđelesu pridružile su mu se supruga Džeki Sendler (51), kao i njihove ćerke Sejdi (19) i Sani (17).

Dok su supruga i ćerke za ovu priliku odabrale elegantne haljine, Adam je i ovog puta ostao dosledan svom prepoznatljivom, ležernom stilu i na premijeru stigao u opuštenom sportskom izdanju.

Porodična podrška mu je oduvek bila najvažnija

Adam Sendler nikada nije krio koliko mu porodica znači, a više puta je isticao da mu upravo najbliži pružaju najveću podršku u životu i karijeri.

Kada je postao otac, o roditeljstvu je govorio sa velikim emocijama.

„Očinstvo je zabavno. Sjajno je. Volim to dete, umirem od želje da budem otac.“

U novom filmu „Cimeri“ (Roommates) on se pojavljuje u manjoj ulozi, dok jednu od zapaženijih rola ima njegova starija ćerka Sejdi.

Ćerke Adama Sendlera već grade glumačke karijere

Obe Adamove ćerke već su zakoračile u svet glume i pojavile se u nekoliko projekata poznatog komičara. Glumile su u ostvarenjima „Hubi za Noć veštica“ (Hubie Halloween), „Nisi ni pozvana“ (You Are So Not Invited) i nastavku filma „Srećni Gilmor 2“ (Happy Gilmore 2).

Sejdi je na filmu debitovala još 2008. godine u komediji „Ne diraj Zohana“ (You Don’t Mess with the Zohan), a iste godine igrala je i u filmu „Priče za laku noć“ (Bedtime Stories).

Ponosni otac joj je kasnije priredio i raskošnu bat micvu, na kojoj je pevao frontmen grupe Marun 5, Adam Levin.

Mlađa ćerka Sani pokazala i pevački talenat

Ni mlađa ćerka Sani ne zaostaje kada je reč o pojavljivanju na filmu. Glumila je u više očevih projekata, među kojima su „Odrasli“ (Grown Ups), „Mešano“ (Blended) i „Misterija ubistva“ (Murder Mystery).

Pored glume, pokazala je i talenat za muziku, pa je nastupala zajedno sa ocem. Za njenu bat micvu 2022. godine Adam joj je priredio posebno iznenađenje — na slavlje je došla i Dženifer Aniston, njegova dugogodišnja prijateljica i koleginica.

Iako je težak stotine miliona, slovi za skromnog čoveka

Iako se njegovo bogatstvo procenjuje na čak 800 miliona dolara, Adam Sendler u javnosti već godinama važi za jednog od najskromnijih slavnih glumaca. Zbog načina života mnogi ga nazivaju i „najsiromašnijim milionerom“.

Prema navodima stranih medija, radije bira hamburgere nego luksuzne obroke, ume da pojede ostatke iz restorana, kupuje nameštaj na buvljacima i često vozi bicikl umesto skupocenih automobila. NJegov svakodnevni stil daleko je od holivudskog glamura, pa ga javnost najčešće viđa u šortsu i širokom duksu s kapuljačom.

Iako je pre nekoliko godina kupio kuću vrednu više od četiri miliona dolara, mnogi smatraju da, u poređenju sa drugim zvezdama njegovog ranga, luksuz nije nešto čemu pridaje veliki značaj.

Velike donacije daleko od reflektora

Osim po filmskoj karijeri i specifičnom humoru, Adam Sendler poznat je i po velikim humanitarnim donacijama. Navodi se da je donirao 10 miliona dolara dečjoj bolnici, više od 80 miliona dolara umetničkim programima za decu, kao i 50 miliona dolara za pomoć porodicama pogođenim prirodnim katastrofama.

