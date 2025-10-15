JEDINA FOTOGRAFIJA HALIDA I SUZANE MANČIĆ: Bio je ludo zaljubljen u nju, pa su doživeli udes u kom su mogli da nastradaju

Halid je u mladosti bio zaljubljen u jednu od najlepših žena tadašnje Jugoslavije, Suzanu Mančić.

Legendarni pevač narodne muzike Halid Bešlić napustio nas je u 72. godini života, a iza sebe je ostavio neutešnu Sejdu.

NJihova ljubav izdržala je sve izazove, a Halid joj je nedavno posvetio i emotivnu pesmu "Još si mlada, još si lijepa kao nekad, Sejdo", koju je uradio u saradnji sa bendom Miligram

Pesma je nastala dok se pevač nalazio na lečenju na Klinici za onkologiju, i predstavlja njegovu iskrenu posvetu ženi koja mu je bila najveći oslonac u teškim trenucima.

Halid bio očaran loto devojkom

Ipak, pre nego što je upoznao Sejdu, Halid je u mladosti bio zaljubljen u jednu od najlepših žena tadašnje Jugoslavije, Suzanu Mančić. Malo ko zna da je poznati pevač 80-ih godina bio očaran tada popularnom „loto devojkom“. Tu priču je svojevremeno otkrio tekstopisac Nazif Gljiva, blizak Halidov prijatelj, koji je i organizovao njihov susret.

NJihovo upoznavanje dogodilo se u Rijeci, gde su, kako se priča, proveli romantične trenutke šetajući rivom i uživajući u zalasku sunca. Inspirisan njihovom bliskošću, Gljiva je tada napisao pesmu „Gitara i čaša vina“, koja nikada nije zvanično objavljena, ali su njeni stihovi ostali upamćeni među Halidovim prijateljima, piše Najžena.

Krajem 1986. godine njih dvoje su zajedno doživeli saobraćajnu nesreću na putu između Zaječara i Beograda. Suzana je bila za volanom kada je izgubila kontrolu nad vozilom, a u automobilu su bili i Halid i još nekoliko saputnika. Iako je situacija mogla da se završi tragično, svi su prošli bez težih povreda. Suzana je kasnije priznala da joj je u tim trenucima „ceo život prošao pred očima“.

Nažalost, Halidova supruga Sejda nije mogla da prisustvuje sahrani zbog iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja. Hitna pomoć dežura trenutno u njenoj blizini na Ciglanama, pružajući joj potrebnu negu u ovom teškom trenutku, pisao je Kurir.

Ispunjena mu poslednja želja

Ispunjena mu je i poslednja želja – sahranjen je pored svog dugogodišnjeg prijatelja i muzičkog saborca, Kemala Montena, s kojim je delio brojne životne trenutke i emocije.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU