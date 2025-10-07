JEDNA PESMA OBELEŽILA JE ŽIVOT HALIDU BEŠLIĆU: Malo ko zna priču koja stoji iza stihova "Prvi poljubac"

Legenda narodne muzike, Halid Bešlić, preminuo je u 72. godini nakon zdravstvenih problema s jetrom. Vest o njegovoj smrti potresla je celu regiju, jer Halid je decenijama bio jedan od najvoljenijih pevača čije su pesme obeležile brojne živote i generacije.

NJegove pesme poput Miljacke, Romanije, U meni jesen je, Taman je, Dvadesete ušle su u istoriju domaće muzike, ali jedna se često izdvaja kao najposebnija - Prvi poljubac.

Pesma nastala u novogodišnjoj noći

Objavio ju je 2003. na istoimenom albumu, ali pesma je napisana još 2001. godine. Malo ko zna kako je zapravo nastala ova bezvremenska balada, koja je na Jutjubu pregledana više od 15 miliona puta, i kakvu priču krije iza sebe.

O svemu je pre nekoliko godina progovorio tekstopisac Dino Muharemović, koji je otkrio da je inspiraciju pronašao u novogodišnjoj noći 2001. godine.

"Dernek, atmosfera, svi se ljube i čestitaju... Neki su se i prvi put poljubili. Sutradan sam seo, uzeo papir i napisao stihove: 'Prvi poljubac davno zaboravljen, prvi dernek tko zna gdje je, zagrli me i tiho se privuci, da mi suzu ne vide'", ispričao je tada za Klix.ba.

Muharemović je otkrio i simpatičan detalj – prijatelj mu je jednom prilikom u sarajevskom restoranu poklonio majicu s ispisanim stihovima Prvog poljupca, a taj poklon danas mu je, kaže, dragocen poput svih nagrada koje je osvojio.

Osim Prvog poljupca, Muharemović je za Halida napisao i pesme Požuri i Stara kuća, a sarađivao je i s brojnim drugim regionalnim zvezdama. NJegov potpis stoji iza hitova kao što su Kad varaš ti Toše Proeskog, Duše su se srele Nine Badrić i Mirze Šoljanina te Dodirni me slučajno Massima Savića.

Poslednji dani legende

Podsetimo, Bešlić je posljednje nedelje života proveo u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, na Odelu nefrologije. Zbog zdravstvenih problema otkazao je koncert u Gradačcu 27. avgusta, a tada je objavljeno da započinje s rehabilitacijom.

Naknadno je otkriveno da je prebačen na Odel onkologije zbog problema s jetrom. Sredinom septembra njegov menadžer Damir Ramljak otkrio je kako se stanje pevača popravilo i da su se nadali da će ga pustiti kući.

"Ide na bolje, on ima puno nade, imamo i mi. Dobro je reagovao na terapiju, doktori su čak planirali da ga puste kući da se malo odmori. Sve je izgledalo optimistično", rekao je tada Ramljak.

Nažalost, uorkos lečenju i nadi, Bešlićevo se stanje pogoršalo. Nekoliko nedelja pre smrti objavio je pjesmu posvećenu svojoj supruzi Sejdi, ženi koju je često opisivao kao svoj najveći oslonac i ljubav života.

