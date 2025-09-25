JEZIVE TEORIJE O MISTERIOZNOJ BOLESTI BELE HADID: Sve više ljudi veruje da je NJENA MAJKA kriva za sve i da ona uopšte nije bolesna!

Nešto vrlo čudno se dešava s Belom Hadid već godinama, a dok njena majka i ona ponavljaju da je u pitanju bolest koju zvanična medicina uopšte ne priznaje, fanovi manekenke strepe da je razlog potresnih scena nešto apsolutno bizarno.

Manekenka Bela Hadid u jednom trenutku je bila najplaćeniji i najtraženiji model planete, ali je već nekoliko godina retko viđamo na pistama i u kampanjama zbog njenih zdravstvenih problema.

Ona povremeno na društvenim mrežama deli detalje potekškoća s kojima se nosi, a pre nekoliko dana su njena majka Jolanda Hadid, bivša manekenka i rijaliti zvezda, objavile nekoliko fotografija iz bolnice.

– Nevidljivi invaliditet hronične neurološke lajmske bolesti je teško objasniti ili razumeti – napisala je Jolanda. – Posle mnogo godina, prestala sam da delim svoju ličnu priču jer mi je bio potreban energetski pomak, vreme da se fokusiram na svoej isceljenje, umesto da usput upijam tuđa mišljenja.

Misteriozna bolest Jolande i Bele Hadid

Jolanda je godinama, od učešća u rijalitiju „Prave domaćice s Beverli hilsa“ pričala o svojoj „hroničnoj lajmskoj bolesti“, što je izraz koji medicina ne priznaje. Stručnjaci ga izbegavaju jer se često koristi za opisivanje simptoma koji mogu nastati iz drugih razloga, dok se sama lajmska bolest, infekcija bakterijom Borrelia burgdorferi, koju prenose krpelji, uz potpunosti izleči antibioticima.

Uprkos brojnim studijama, nema dokaza da su simptomi koji se pripisuju „hroničnoj lajmskoj bolesti“ povezani s bilo kojom upornom infekcijom. Oni su u velikom broju slučajeva posledica fibromijalgije ili sindroma hroničnog umora. Kod manjine ljudi koji uspešno izleče lajmsku bolest mogu da se jave umor i bolovi u zglobovima i mišićima posle antibiotske terapije, ali to ipak nije hronična bolest.

Zato je objava Jolande Hadid pokrenula više pitanja nego što je dala odgovor, naročito među onima koji su pratili rijaliti u kojem je učestvovala.

Majka Bele Hadid se pretvarala da ima „bolest“ koju sad navodno ima manekenka?

Bela Hadid je počela da priča o svojoj dijagnozi „hronične lajmske bolesti“ 2012. godine, a od nje navodno boluju i njena majka i brat Anvar Hadid. Manekenka je ispričala da pati od „glavobolje, nesanice, osetljivosti na svetlost, moždane magline, anksioznosti, bolova u zglobovima, poremećaja u ishrani, mučnine i oscilacija težine“.

U šestoj sezoni „Pravih domaćica s Beverli hilsa“ jedan od glavnih tokova radnje bilo je pitanje pati li Jolanda Hadid zaista od „hronične lajmske bolesti“, a glumica Lisa Rina je izrazila sumnju da Hadidova zapravo ima Minhauzenov sindrom. U pitanju je psihološki poremećaj pri kome ljudi glume da su bolesni ili istraumirani kako bi privukli pažnju i dobili saosećanje ili utehu.

Sara Foster, ćerka Dejvida Fostera, Jolandinog drugog muža, priznala je da i ona sumnja, ali je dodala da ona pokušava da ne komentariše maćehino zdravlje.

– Reći ću samo da, ako možeš da budeš u rijalitiju, sigurno ne umireš. Budimo iskreni – rekla je u jednom podkastu 2016.

Da li je Jolanda ubedila Belu Hadid da je bolesna?

Čim su slavne majka i ćerka podelile potresne Beline fotografije iz bolnice, one su preplavile društvene mreže, a odmah su se pojavili komentari ljudi da manekenka, jednostavno, nije bolesna jer „hronična lajmska bolest“ ne postoji. Mnogi za to što ona veruje da je ima krive njenu majku.

„Jolanda je napredovala do proksi Minhauzena“, „Plašim se za Belu, ali ne zbog ove izmišljene bolesti“, „Điđi je pobegla, ali Jolanda se igra s Belinim umom“, „Upala sam u zečiju rupu hronične lajmske bolesti u porodici Hadid i, moj Bože, Jolanda je stvarno bolesna u glavi“... neki su od komentara na Iksu.

Jolanda Hadid je često bila na meti kritika javnosti zbog odnosa prema ćerkama, naročito otkako je počela da gaji nade da će Điđi i Bela postati manekenke. Dobro su poznate scene iz rijalitija u kojoj Jolanda ne dozvoljava Điđi da pojede parče sopstvene rođendanske torte i da joj savetuje da uzme „par badema i žvaće ih sporo“ kad joj se ćerka požalila da je gladna.

Bela je, iako je o svojoj navodnoj dijagnozi progovorila 2012, ispričala da joj je „hronična lajmska bolest“ otkrivena kad je imala 12 godina i da je zato morala da odustane od snova da će izgraditi profesionalnu karijeru u konjičkim sportovima.

Nakon što su fotografije pokazale da je manekenka možda čak bila na dijalizi, pojavile su se spekulacije da bi zdravstveni problemi koje ona ima, zapravo, mogli da budu izazvani anoreksijom, koja može da dovede do smanjene funkcije bubrega.

(Glossy)

