JOŠ JEDAN SUDIJA NA IZBORU ZA MIS UNIVERZUMA DAO OSTAVKU: Otkrio razlog napuštanja takmičenja (FOTO)

Samo nekoliko dana pre velikog finala, izbor za Mis Univerzuma potresa skandal. Nakon što je ostavku podneo sudija Omar Harfuš, sada je odstupio još jedan član žirija, francuski fudbalski menadžer Klod Makelele. Svojim izjavama doveli su u pitanje transparentnost takmičenja koje će se održati ovog petka, 21. novembra, u Bangkoku.

Potvrdio ostavku na Instagramu

Francuski fudbalski menadžer i bivši profesionalni igrač Klod Makelele juče je na svom Instagram profilu kratko objavio da se povlači iz takmičenja. „Nažalost, neću prisustvovati Mis Univerzuma 2025. zbog ličnih razloga“, stoji u njegovoj izjavi. „Hvala vam na razumevanju i podršci.“

„Odluka nije bila laka, jer izuzetno cenim Mis Univerzuma. Ova platforma predstavlja osnaživanje, raznolikost i izvrsnost – vrednosti koje sam uvek zagovarao tokom svoje karijere. Izvinjavam se organizaciji, takmičarkama i svima uključenima“, dodao je.

Harfuš optužuje za nameštanje

NJegova ostavka usledila je samo nekoliko sati nakon što je kompozitor Omar Harfuš objavio povlačenje, ali uz mnogo teže optužbe. U nizu objava na Instagramu, Harfuš je izrazio „duboku zbunjenost i zabrinutost“, tvrdeći da je formiran „improvizovani žiri“ kako bi unapred izabrao 30 finalistkinja od 136 takmičarki.

Harfuš je naveo da je za tajni selekcioni odbor saznao putem društvenih mreža i da niko od osam „pravih“ sudija nije bio prisutan. Tvrdio je da je „sastavljen od pojedinaca sa značajnim potencijalnim sukobom interesa zbog nekih ličnih odnosa sa pojedinim takmičarkama Mis Univerzuma, uključujući osobu odgovornu za brojanje glasova i upravljanje rezultatima, što predstavlja dodatni sukob interesa.“

Organizacija Mis Univerzuma odgovorila

Organizacija Mis Univerzuma (MUO) oglasila se juče zvaničnim saopštenjem na Instagramu, odbacujući Harfušove tvrdnje kao netačne. NJihova namera je, kako kažu, „da razjasne određene netačnosti u vezi sa programom Beyond the Crown i zvaničnim sudijskim procesima 74. takmičenja Mis Univerzuma“.

„Organizacija Mis Univerzuma jasno ističe da nije stvoren nikakav improvizovani žiri, da nijedna spoljašnja grupa nije ovlašćena da ocenjuje delegatkinje ili bira finalistkinje, te da sve ocene takmičenja nastavljaju da slede utvrđene, transparentne i nadzirane MUO protokole“, stoji u saopštenju.

