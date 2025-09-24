Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"JOŠ NISU OTIŠLI IZ DVORCA": Dragana Mirković živi sa sinom i trudnom snajkom u Beču - otkrila kako se slažu

Pevačica Dragana Mirković uskoro će postati baka, a snajka i sin žive sa njom u dvorcu u Beču.

1758706227_Foto-Ataimages.rs-A.A.-Printskrin-Instagram-markobjlc.jpg
Foto: Printskrin Instagram markobijelic
Oglas

Sin Dragane Mirković ne nedavno oženio svojom izabranicom Melani koja je u drugom stanju.

NJih dvoje će uskoro dobiti ćerku, a pevačica je otkrila da sin i snajka žive sa njom u dvorcu.

- Iako rizikujem da me deca ubiju jer ih spominjem, reći ću samo da su se Marko i Melani venčali i da smo sve to obavili još u junu, u najstrožoj tajnosti. Presrećna sam zbog svega i ne mogu da dočekam unuku, koja će mi biti najveći elan za sve što me dalje čeka - rekla je pevačica i dodala da je ponosna na svoju decu:

- Marko i Manuela su deca kakva se samo mogu poželeti! Ponosna sam što sam njihova majka i drago mi je što i sada žive sa mnom. Ni sin, ni snaja nisu otišli iz dvorca. Uživamo zajedno, a kada to požele, svako ima svoj sprat i potpunu privatnost i slobodu.

(Informer)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas