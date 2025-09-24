"JOŠ NISU OTIŠLI IZ DVORCA": Dragana Mirković živi sa sinom i trudnom snajkom u Beču - otkrila kako se slažu

Pevačica Dragana Mirković uskoro će postati baka, a snajka i sin žive sa njom u dvorcu u Beču.

Sin Dragane Mirković ne nedavno oženio svojom izabranicom Melani koja je u drugom stanju.

NJih dvoje će uskoro dobiti ćerku, a pevačica je otkrila da sin i snajka žive sa njom u dvorcu.

- Iako rizikujem da me deca ubiju jer ih spominjem, reći ću samo da su se Marko i Melani venčali i da smo sve to obavili još u junu, u najstrožoj tajnosti. Presrećna sam zbog svega i ne mogu da dočekam unuku, koja će mi biti najveći elan za sve što me dalje čeka - rekla je pevačica i dodala da je ponosna na svoju decu:

- Marko i Manuela su deca kakva se samo mogu poželeti! Ponosna sam što sam njihova majka i drago mi je što i sada žive sa mnom. Ni sin, ni snaja nisu otišli iz dvorca. Uživamo zajedno, a kada to požele, svako ima svoj sprat i potpunu privatnost i slobodu.

