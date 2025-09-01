"JOŠ UVEK JE NA ISPITIVANJIMA": Oglasio se menadžer Halida Bešlića nakon vesti da je izašao iz bolnice - otkrio istinu o zdravlju pevača

Pevač Halid Bešlić je i dalje u bolnici na ispitivanjima, tvrdi njegov menadžer

Nakon vesti koja se pojavila u medijima da je Halid napustio bolnicu, oglasio se njegov menadžer.

- Halid Bešlić nije više na klinici. Napustio je bolnicu. Nema nikakvih promena, isto je kao juče - rekli su iz bolnice u Sarajevu, međutim ubrzo se oglasio menadžer pevača.

- Nije istina, nije izašao iz bolnice. Halid je još uvek na ispitivanju - rekao je menadžer.

"Stanje je stabilno"

NJegov menadžer Damir Ramljak Tigar je pre nekoliko dana otkrio da Halid ima problema s jetrom.

- Stanje je stabilno. On je gore, u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja. Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to sa jetrom… Jetra ne funkcioniše baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti - rekao je menadžer.

(Blic)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU