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"KAKO BI BILO DA JA UZMEM KIBLU I GAĐAM PUBLIKU LEDOM": Uroš Živković se oglasio posle incidenta na Šabačkom vašaru

Pevač Uroš Živković, koji je ove godine nastupao na vašaru u Šapcu, otkrio detalje incidenta.

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Foto: ATA images/ M.M.
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Pevač Uroš Živković, nastupao je i ove godine na Šabačkom vašaru, kada je neko iz publike bacio led na njega. Na mrežama su osvanuli snimci incidenta, ali i trenutak kada pevač prekida nastup.

Uroš je sada otkrio detalje incidenta i otkrio da je, uprkos neprijatnosti koju je doživeo, shvatanja da je vašar ove godine podignut na viši nivo.

"Vašar nije vašar gde ljudi gaze po blatu"

"Meni je ovo treća ili četvrta godina da pevam tamo. Bilo je mnogo ljudi i starijih kolega narodnjaka, što je super, i mislim da je ove godine pomerena granica na viši nivo i na bolje. Vašar više nije običan vašar gde ljudi gaze po blatu. Pevao sam po mnogim lokalima po celom Balkanu i ništa to nije drugačije. Kada ti dođe oko dve hiljade ljudi, to nije za sramotu", rekao je Uroš pa se osvrnuo na gađanje ledom.

"Bila je brutalna atmosfera i onda se nađe pojedinac da pokuša to da pokvari. Koliko god je to vašar, tu je muzika, dobra atmosfera i pokušavamo da se izbegnu incidenti. Zamislite kako bi bilo da ja uzmem kiblu punu leda i gađam svoju publiku. Iznervirao sam se jer svako ima pravo da mu se nešto sviđa ili ne, ali ne može to da pokazuje na takav način".

(Kurir)

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