Melanija Tramp je u Beloj kući svečano dočekala zvaničnu božićnu jelku, čime je otvorila prazničnu sezonu

Prva dama Amerike Melanija Tramp tradicionalno je otvorila prazničnu sezonu u Beloj kući svečanim dočekom zvanične božićne jelke, visoke 5,5 metara. Dok je vojni orkestar izvodio praznične melodije, a kočija sa jelkom prilazila severnom ulazu Bele kuće, svu pažnju modnih kritičara i javnosti privukao je njen upečatljiv praznični stajling.

Melanija Tramp bila je sjajno raspoložena, baš kako i dolikuje prazničnom duhu, a opredelila se za upečatljiv stajling koji je pobrao pohvale brojnih zaljubljenika u modu.

Lepa Slovenka opredelila se za dugačak, strukirani kaput sa karo šarom u toploj kombinaciji bordo-crvene i krem-bele boje. Kaput krasi i pojas oko struka, a njegov kroj je zaista raskošan i ženstven - definitivno je kreiran tako da ukrade sve poglede.

First Lady Melania Trump caught on camera having a disagreement with the carriage driver that delivered the White House Christmas tree, over tipping etiquette. https://t.co/NoGEO9wCBC — PaulleyTicks (@PaulleyTicks) November 23, 2026

Inače, reč je o luksuznom modelu "Cassatt" brenda "Gabriela Hearst" iza kog stoji urugvajsko-američka dizajnerka poznata po održivom luksuzu i besprekornim krojevima. Zanimljivo je da ovo nije prvi put da gospođa Tram nosi ovaj komad - isti ovaj kaput nosila je u decembru 2019. godine na ceremoniji paljenja nacionalne božićne jelke, što potvrđuje njenu sklonost ka bezvremenskim, klasičnim krojevima kojima se rado vraća.

Sam model kaputa zaista jeste nešto što nikada neće izaći iz mode i uvek će izgleda podjednako atraktivno, posebno u prazničnoj sezoni. Ako vam je potrebno ubeđivanje da investirate u dobar kaput, dovoljno je da pogledate koliko Melaniji dobro pristaje ovaj! A, pritom je za sva vremena.

First Lady Melania Trump welcomes the official 2026 White House Christmas tree as it arrives at the North Drive by horse-drawn carriage. The 18-foot concolor fir traveled from Silent Night Evergreens in Endeavor, Wisconsin, to serve as this year’s Blue Room centerpiece. The annual horse-and-carriage delivery marks the official start of the White House holiday season, continuing a tradition that dates back to 1966. Download the Fox News app for more: https://t.co/ISpW9Fc0R3 — Fox News (@FoxNews) November 23, 2026

Premda u ovoj kombinaciji nema mnogo mesta za modnu igru, jer je kaput glavna i jedina zvezda, slavna 56-godišnjakinja je ipak uspela da napravi još jedno malo modno iznenađenje. Umesto klasičnih crvenih ili crnih salonki, prva dama Amerika je kombinaciju osvežila modernim zaokretom – obula je salonke sa zmijskim printom (snakeskin) koje su celom izgledu dale dozu oštrine i razbile tradicionalni praznični motiv kariranog dezena.

Ovom pojavom Melanija je ponovo pokazala svoj prepoznatljiv modni potpis za zimsku sezonu: oslanjanje na efektne, dugačke kapute A-kroja koji sami po sebi nose čitavu kombinaciju, uz diskretno poigravanje teksturama na obući.

(Blic Žena)

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