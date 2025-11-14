KAKO JE KRALJ ČARLS SAZNAO DA POSTAJE VLADAR: Bile su dovoljne 2 reči da shvati da mu je majka preminula

Niko nije spomenuo smrt, ali je bila jasno da je postao kralj... Istovremeno se nosio sa najvećim mogućim bolom i odgovornošću što je konačno postao vladar Engleske.

Smrt kraljice Elizabete II označila je kraj čitave epohe. Nakon čak 70 godina na britanskom prestolu, Ujedinjeno Kraljevstvo oprostilo se od žene koju su generacije Britanaca smatrale oličenjem dostojanstva i stabilnosti.

A njen sin, tadašnji princ od Velsa, morao je istovremeno da tuguje kao sin – i da postane kralj.

U jednom dokumentarcu koji je nedavno emitovan na britanskom kanalu Channel 5, otkriveni su detalji trenutka kada je Čarls III shvatio da mu je majka preminula.

Ujutru 8. septembra 2022. godine, Čarls je bio pozvan u zamak Balmoral, gde je kraljica provela svoje poslednje dane. Kako se navodi, on i njegova sestra, princeza Ana, smenjivali su se pored njenog kreveta dok je bila u teškom stanju.

U tim trenucima, Čarls se nakratko povukao u vrtove svoje obližnje rezidencije Birkhol – mesta koje smatra svojim utočištem. Upravo tamo ga je zatekao jedan telefonski poziv – i dve reči koje su zauvek promenile sve.

Pre nego što mu je zvanično saopšteno, kako navodi kraljevska dopisnica Dženi Bond, Čarls je znao istinu onog trenutka kada je sagovornik, dvorski službenik, izgovorio:

- Vaše Veličanstvo.

Te dve reči su bile dovoljne.

Bez daljih pitanja, shvatio je da je postao kralj – i da je izgubio majku.

Odmah se vratio u Balmoral da bude uz nju. Prema rečima novinarke Emili Endrjuz, činjenica da se sve dogodilo u Škotskoj, mestu koje je kraljica volela, pružila je izvesnu utehu članovima porodice. Balmoral je bio kraljičina lična oaza – mesto gde se osećala najslobodnije i najopuštenije.

Čarls je tih dana boravio u Birkholu, koji mu je, prema rečima upućenih, bio mesto duhovnog mira. Baš zato mnogi veruju da mu je pomoglo što je vest čuo upravo tamo.

Nažalost, princ Hari je stigao prekasno. O smrti bake saznao je – kao i ostatak sveta – putem poruke na telefonu, jer je njegov let za Škotsku kasnio.

Nakon smrti, kraljičin kovčeg je najpre prevezen u Edinburg, gde su se građani Škotske oprostili od svoje monarhinje. Potom je telo prebačeno u London, gde je usledila zvanična komemoracija u Vestminsterskoj dvorani, uoči sahrane.

Princeza Ana, koja je majku pratila na svakom koraku, odala joj je počast ne samo svojim prisustvom, već i činom – klanjala se pred kovčegom svaki put.

Ana je u javnom obraćanju tada poručila:

- Bila mi je čast i privilegija da je pratim na njenim poslednjim putovanjima. LJubav i poštovanje koje su ljudi pokazali na tim putovanjima ostaviće u meni neizbrisive uspomene. Zahvalna sam svakome ko sa nama deli osećaj gubitka.

