KEBINA BIVŠA SNAJKA NAPADNUTA U PRODAVNICI: "Taj čovek me je udarao i vređao"

Sofija Dacić je inače i vrlo aktivna na društvenoj mreži Tiktok, pa je nedavno opisala neprijatnu situaciju koja joj se dogodila

Foto: Ataimages.rs/ A,A./ Printscreen/ Instagram - igorkojic
Sofija Dacić javnosti je postala poznata nakon što je stupila u brak sa sinom pevača Dragana Kojića Kebe, Igorom Kojićem. 

NJihov brak trajao je svega pet meseci, a nakon što su se razveli, Sofija se pojavila u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda". Ona je svojim učešćem ponovo skrenula pažnju na sebe. 

Sofija je inače i vrlo aktivna na društvenoj mreži Tiktok, pa je nedavno opisala neprijatnu situaciju koja joj se dogodila. 

Zbog cipela napadnuta usred lokala

Sa svojom sestrom otišla je u jednu radnju gde su kupile cipele koje koštaju 200 evra, a kada su došle kući shvatile su da štikla na cipeli nije dobra i da u njima ne može da se hoda. One su kontaktirale radnju i rekle da štikla nije dobra, ali su ih oni ubeđivali u suprotno. Čak su joj rekli da njena sestra ne zna da hoda na štiklama. 

Sofija je sve to snimila i objavila na Tiktoku gde je otkrila i u kojoj radnji je kupila cipele, a nakon toga nastao je opšti haos. Zaposleni u pomenutoj radnji se nakon njene objave razbesneo, pa je na svojim društvenim mrežama kačio njene slike i demantovao ono što je ona govorila o njegovoj radnji. Međutim, kako Kebina bivša snajka tvrdi, taj čovek je nju udarao, drao se na nju, bio bezobrazan i neprofesionalan. 

- Meni je žao što neko ima obraza da me okači na stori, a bio je toliko bezobrazan i neprofesionalan prema meni. Taj čovek me je udarao, vređao u tom lokalu i još se pravda da je on u pravu. Svakako, inspekcija vas čeka - poručila je Dacićeva na društvenoj mreži Tiktok. 

Igor i Sofija srećni u ljubavi nakon razvoda

Nakon razvoda nije bilo ni teških reči ni svađa i prepucavanja, a i jedno i drugo ubrzo su našli svoju novu sreću u ljubavi.

Igor se pojavio na koncertu svog oca Dragana Kojića Kebe sa novom partnerkom, a Sofija se nakon toga oglasila i otkirla da je i ona vrlo srećna u ljubavi.

(Kurir)

