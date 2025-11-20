KELVIN KLAJN JE BIO PORODIČAN ČOVEK PREKO 10 GODINA, PA SE RAZVEO I NAŠAO DEČKA: Napunio 83. godine uživa sa 45. godina mlađim ljubavnikom

Modni dizajner Kelvin Klajn ostavio je veliki trag na svetsku modu, a svojim komercijalnim umećem učinio je donji veš najpoželjnijim komadom.

Kada se govori o modnoj industriji poslednjih pola veka, ime Kelvina Klajna zauzima posebno mesto. Dizajner čiji je rad oblikovao estetiku američke mode (i svetske naravno), redefinisao džins i napravio pometnju u svetu marketinga, danas slavi svoj 83. rođendan.

Od skromnog detinjstva u Bronksu, preko briljantnih i kontroverznih kampanja koje su zauvek promenile način na koji Amerika i svet posmatraju garderobu, do života u kojem pronalazi mir, Klajnov život je prikaz komercijalne ikone, iza koje je stajao čovek sa složenim emocijama, borbama i nepresušnom strašću za stvaranjem.

Detinjstvo

Kelvin Ričard Klajn rođen je 19. novembra 1942. u Bronksu, u NJujorku, u porodici srednje klase poreklom Jevreji. NJegovi roditelji, Leo i Flo Klajn, vodili su miran, radan život, a Kelvin je odrastao u okruženju koje je nosilo mešavinu američkog sna i skromnosti.

Majka Flo bila je ključna figura u njegovom ranom formiranju. Imala je istančan osećaj za eleganciju i uvek je vodila računa o tome kako izgleda: negovana kosa, uredna garderoba, pažljivo odabrane kombinacije za svaki dan. Upravo od nje je, još kao dete, upijao predstavu o tome kako odeća može da utiče na samopouzdanje i identitet. Flo ga je, za razliku od većine majki iz komšiluka, vodila u bolje radnje, dopuštala mu da bira odeću, razmatra krojeve i razvija ukus. To je bilo okruženje u kojem je estetska radoznalost bila tolerisana i podsticana.

Otac Leo vodio je porodičnu prodavnicu i bio čovek koji je verovao u disciplinu i praktičnost. On je Kelvinu usađivao radne navike, ali nije razumeo njegovu fascinaciju modom. Ipak, ta suzdržanost ga nije sputala, naprotiv, Kelvin je u tišini gradio svoj unutrašnji svet, pun crteža i ideja koji će kasnije pretočiti u stvarnost koja je uticala na američku modu.

Kelvin je bio povučeno, tiho dete. Dok su vršnjaci trčali po igralištima Bronksa, on je sate provodio uz skice. Još u osnovnoj školi pokazivao je neobičnu posvećenost. Dok su druga deca crtala prirodu i igračke, Kelvin je crtao kapute, haljine, rukave i košulje. Bio je opsednut teksturama, proporcijama i siluetom, iako tada nije umeo da objasni zašto.

U kući se osećao sigurnije nego napolju. Šire okruženje Bronksa pedesetih nije uvek imalo sluha za osetljivog dečaka koji nosi svesku u kojoj crta žensku odeću, zbog čega je Kelvin rano naučio da živi u svetu koji stvara sam. Upravo ta introvertnost omogućila mu je da razvije disciplinu koja će kasnije postati prepoznatljiva u njegovom radu, kao što su: minimalizam, seksepil, jasnoća i stroga kontrola linija.

Veliku ulogu u detinjstvu imala je i baka sa majčine strane, krojačica iz Mađarske. Ona ga je naučila osnovama zanata: kako se drži igla, kako se bira konac, zašto je dobar šav temelj svake haljine. Ti prvi časovi bili su njegova prva, prava modna škola.

Do kraja adolescencije već je znao da želi da bude dizajner. Nije bilo sumnje. Dok su se vršnjaci premišljali o fakultetima, Kelvin je bio potpuno siguran da je moda njegov put.

Prvi koraci ka modi: školovanje i formiranje stila

Nakon odrastanja u Bronksu, Kelvin Klajn je krenuo u pohod da svoje interesovanje pretvori u globalnu imperiju. Upisao je Srednju školu umetnosti i dizajna na Menhetnu, školu koja je okupljala talentovane mlade umetnike iz celog NJujorka. Tamo je po prvi put bio među vršnjacima koji su takođe živeli kroz crteže, estetiku i kreativnost, što mu je dalo osećaj pripadnosti koji ranije nije imao.

Nakon srednje škole, nastavio je obrazovanje na čuvenom Modnom tehnološkom institutu, gde je učio konstrukciju odeće, modnu ilustraciju, tekstilnu tehnologiju i istoriju mode. Institut mu je dao ono što mu je nedostajalo u detinjstvu: tehničku preciznost i profesionalni okvir. Tu se oblikovao njegov prepoznatljiv minimalizam, čiste linije, neutralne boje i diskretna sofisticiranost istaknuta kroz seksepil.

U to vreme živeo je izuzetno skromno. Dok je danju učio krojenje, noću je radio u tekstilnim radnjama, pomagao krojačima ili izrađivao jednostavne komade garderobe za male butike. Bio je opsednut time da sve uradi besprekorno. Šavovi su morali da budu savršeno poravnati, tkanina besprekorna, silueta izbalansirana. To je bila disciplina koju je poneo iz kuće, ali sada usmerena na nešto što je konačno imalo smisla.

Ulazak u modnu industriju: tihe godine pripreme

Posle Instituta, Klajn nije odmah postao ime koje se spominje u modnim krugovima. Naprotiv, proveo je gotovo pet godina radeći kao anonimni dizajner u manufakturama i malim njujorškim ateljeima. To je bilo vreme u kojem je studiozno proučavao tržište, navike potrošača i način na koji funkcioniše modna industrija Amerike šezdesetih.

Jedan od ključnih trenutaka bio je kada je radio u jednoj firmi specijalizovanoj za kapute i mantile. Tu je do perfekcije usavršio krojenje spoljne odeće, nešto što će kasnije postati osnova njegove prve uspešne kolekcije. U tim godinama sticao je zanat na najtvrdokorniji mogući način: ručno, u prašnjavim ateljeima, bez glamura, uz borbu da plati račune.

Ipak, ništa od toga nije ga obeshrabrilo.

1968: godina koja je promenila američku modu

Pravi preokret dolazi 1968. godine, kada je zajedno sa dugogodišnjim prijateljem Berijem Švarcom osnovao modnu kuću Kelvin Klajn. Firma je započela kao mali studio u jednom njujorškom hotelu, sa linearnim, precizno krojenim kaputima i jaknama koje su odudarale od tadašnjeg raskošnog američkog stila.

Prva narudžbina bila je slučajnost. NJujorški kupac iz modne robne kuće Bonvit Teler ušao je u pogrešan sprat hotela, ugledao Klajnovu kolekciju i odmah poručio stvari vredne 50.000 dolara. To je bio trenutak koji mu je otvorio vrata tržišta.

Klajn je prepoznao šta nedostaje američkoj modi: jednostavnost koja deluje luksuzno. Nije se oslanjao na glamur već na disciplinu i konstrukciju, estetiku koja je bila suprotna od bučnih trendova tog vremena. Ta filosofija brzo ga je izdvojila i odvela među dizajnere koji menjaju pravac modne industrije.

Sedamdesete: preuzimanje modnog tržišta i početak globalnog uticaja

Ulaskom u sedamdesete, Kelvin Klajn je već bio ime koje modna industrija prepoznaje, ali tek će u ovoj deceniji postati dizajner koji postavlja pravila.

Jednostavnost, izvedena sa vrhunskom preciznošću, donela mu je tri prestižne nagrade Saveta modnih dizajnera Amerike (CFDA) u samo dve godine. Bila je to potvrda njegovog statusa arhitekte američkog stila.

Džins koji je postao kulturni fenomen

Krajem sedamdesetih Kelvin Klajn ulazi u oblast koja će mu obeležiti karijeru: džins. Dok su farmerke dotad bile komad radničke garderobe ili simbol buntovnika, Klajn ih transformiše u proizvod koji nosi prizvuk sofisticiranosti. NJegove farmerke bile su niskog struka, usko krojene, izrađene od tamnog, kvalitetnog teksasa i reklamirane tako da izazovu ogroman publicitet.

Kultna kampanja iz 1980. sa Bruk Šilds, tek petnaestogodišnjakinjom, probila je sve granice marketinga. Rečenica koju je izgovorila u reklami postala je simbol provokacije u američkoj pop kulturi i farmerke su planule.

"Ničeg nema između mene i mojih Kelvina", izgovara Bruk Šilds u čuvenoj kampanji.

U tom trenutku Kelvin Klajn nije više bio samo modni kreator, Kelvin je postao brend koji utiče na kulturu, oblikuje estetiku i menja način na koji Amerika razume seksepilno odevanje.

Revolucija donjeg veša

Početak devedesetih doneo je još jednu prekretnicu u vidu muškog i ženskog donjeg veša. "Calvin Klein Underwear" zauvek je promenio način na koji se donji veš posmatra i reklamira. Prepoznatljiva elastična traka, bele bokserice i minimalistički dizajn su postali novi standard industrije. Kampanje sa Markom Volbergom i Kejt Mos stvorile su novu generaciju modnih ikona i uvele estetiku koja se oslanja na autentičnost, mladost i sirovu energiju.

Kelvin Klajn je uspeo da od najintimnijeg odevnog predmeta napravi predmet želje. To je do danas jedan od najprofitabilnijih segmenata samog brenda. Kvalitet je ono što brend garantuje, tako da njihov donji veš može zaista trajati godinama.

Parfemi koji su oblikovali jednu epohu

Uz odeću i donji veš, Klajn je devedesetih ušao u svet parfema i stvorio mirise koji su definisali čitavu generaciju.

Najviše su se istakli "Obsession" (1985), "Eternity" (1988), i čuveni "CK One" (1994), prvi veliki uniseks parfem koji je postao simbol mladosti i otvorenosti. CK One i dalje važi za najprodavaniji parfem u istoriji parfema.

Usponi i padovi: Borba iza glamura

U pozadini Klajnovih profesionalnih trijumfa odvijala se borba koju javnost dugo nije potpuno razumela. Iako je važio za jednog od najdisciplinovanijih dizajnera svoje generacije, njegova unutrašnja stvarnost bila je daleko složenija. Kako je brend rastao, rasla je i potreba da uvek bude na visini sopstvenog renomea, da svaka kampanja bude provokativna, svaka kolekcija komercijalno uspešna, a svaki novi proizvod kulturni događaj. Takva konstantna izloženost pritisku bila je plodno tlo za razvoj ličnih kriza.

Tokom sedamdesetih (pogotovo u Studiju 54) i osamdesetih počeo je da se suočava sa zavisnošću. U pitanju nije bila kratkotrajna epizoda. Spolja je i dalje izgledalo kao da vodi čitavu imperiju bez posrtanja, ali privatno se borio da održi kontrolu nad sopstvenim životom. Klajn je otvoreno govorio o toj fazi, objašnjavajući da je zavisnost bila način da umiri napetost koju je stvarao konstantan rad u industriji koja ne poznaje pauzu, ni predah, ni slabost.

Uz to su dolazile iscrpljujuće epizodedepresije. Ti periodi su ga povremeno potpuno zaustavljali: gubio bi interesovanje za rad, povlačio se iz javnosti, prekidao ritam koji mu je bio neophodan za kreativnost. Depresija je nastala usled nagomilavanja obaveza, odgovornosti i očekivanja koja su godinama visila nad njim. Ti tihi, mračni periodi bili su kontrast njegovoj spoljašnjoj slici uspeha.

Sve to odvijalo se unutar industrije koja je neumoljiva. Moda ne dopušta zastajanje, ne trpi odlaganje i ne prihvata oscilacije. Brend je morao da izbacuje nove kolekcije, mediji su očekivali provokativne kampanje, tržište je zahtevalo rast. Klajn je živeo u stalnom ritmu dokazivanja, okružen saradnicima, ali često opterećen osećajem da samo on snosi odgovornost za svaki uspeh ili neuspeh. U takvom okruženju mentalni i emotivni pritisak postajao je neizbežan.

Uprkos tome, uspeo je da se stabilizuje, potraži pomoć i ponovo uspostavi kontrolu nad svojim životom. Rehabilitacija ga je učinila svesnijim svojih granica i uloge koju moda ima u njegovom zdravlju i identitetu. Upravo zato je početkom dvehiljaditih odlučio da se povuče iz aktivnog dizajniranja i svoj brend preda korporativnom sistemu koji može da podnese težinu njegovog nasleđa, dok on svoju energiju usmeri na oporavak i mirniji život.

Prodaja brenda i povlačenje iz dizajna

Godine 2002. Kelvin Klajn odlučio je da proda kompaniju PVH korporaciji. To je bio kraj jedne ere i trenutak u kojem se povukao iz aktivnog dizajniranja. Ipak, ostao je konsultant i simbol estetike koju je stvorio, dok je brend nastavio da raste na globalnom nivou.

U privatnom životu postao je mirniji, više usmeren na sebe, prijatelje i zdravlje. Povremeno bi dao intervju, ali je najčešće ostajao van reflektora.

LJubavni život

Kelvin Klajn je imao vrlo složen i sakriven privatni život, pun transformacija, pokušaja i otvorenih prihvatanja sopstvene seksualnosti. Iako je decenijama bio u modnoj industriji kao vrlo javna figura, o njegovim emotivnim odnosima i porodičnom životu često se pisalo s dozom misterije i kontroverzi.

Klajn se prvi put oženio 1964. godine sa Džejn Senter, tekstilnom dizajnerkom koju je poznavao još iz tinejdžerskih dana.

Par je dobio ćerku Marsi Klajn, koja je kasnije postala uspešna televizijska producentkinja (poznata po radu na "Saturday Night Live" i "30 Rock").

Brak Kelvina i Džejn trajao je dvadeset godina, sve do razvoda 1974.

Drugi put se Klajn venčao 1986. godine sa Keli Rektor, koja je tada bila njegova asistentkinja, a kasnije je postala fotografkinja i društveno prominentna ličnost.

Taj brak je trajao sve do 2006. godine, iako je par bio u periodu razdvajanja pre toga. Kelvin i Keli nemaju zajedničku decu, tako da je Marsi Klajn njegovo jedino zvanično priznato dete.

Nakon razlaza od svoje druge supruge, Keli Rektor, Klajn je u kasnijim godinama života otvoreno pokazao svoju raniju i složenu seksualnost.

Iako se nikada javno nije deklarisao po pitanju svoje seksualnosti, priznao je u intervjuima da je imao odnose i sa muškarcima i sa ženama ranije, i da ne želi da se striktno identifikuje samo kroz tradicionalne termine. No, javnu i zvaničnu vezu sa muškarcima, iako je imao odnose i pre, ispoljio je tek nakon kraha njegovog drugog braka.

Jedna od najpoznatijih njegovih veza je s Nikolasom Gruberom, bivšim glumcem filmova za odrasle, koji je bio znatno mlađi od Klajna, tačnije, oko 48 godina razlike.

NJihova veza trajala je dve godine, ali je bila veoma medijski eksponirana i turbulentna: Gruber je kasnije izjavio da je Klajn bio izrazito ljubomoran, čak do te mere da je terao Grubera na poligraf kada bi se osećao nesigurno.

Nakon prekida s Gruberom, Klajn ulazi u vezu sa modelom Kevinom Bejkerom, 46 godina mlađim momkom.

Par je viđen zajedno u javnim izdanjima: paparaci su ih slikali dok izlaze zajedno iz teretane, šetaju, provode zajedničko vreme, što sugeriše da je njihov odnos stabilan i da dugo traje.

Iako Klajn i Bejker retko komentarišu javno svoju vezu, očigledno im je stalo da ostanu zajedno, i njihova zajednička pojava na događajima pokazuje da Klajn, u poznijim godinama, ne krije svoju ljubav prema svom dečku.

S Kevinom Bejkerom, čini se da je pronašao mirniji i stabilniji odnos. Mediji navode da su zajedno od 2016. godine. NJihova veza deluje manje turbulentna nego prethodne, bez skandala i javnih optužbi, što može ukazivati na to da je Klajn u toj vezi pronašao partnera sa kojim može da deli život bez stalnih zapleta.

Kelvin Klajn je imao vrlo kompikovane ljubavne odnose. S jedne strane, njegovi brakovi sa ženama bili su deo njegovog ranijeg, možda "konvencionalnog" života pritinsut sredinom, dok je kasnije, u zrelijim godinama, prihvatio i živeo otvorenije veze s muškarcima.

Što se tiče njegove ćerke Marsi, Klajn je očigledno ponosan na nju i njen rad. Marsi Klein je uspešna u televizijskoj industriji, a Klajn je u intervjuima pominjao koliko mu je važna porodica i koliko ga povezanost s ćerkom drži prizemljenim.

NJihov odnos, prema javnim izvorima, nije nikada bio dramatičan u smislu stalnih sukoba. Klajn je odgajao svoju ćerku najbolje što može i pružao joj podršku, čak i dok je gradio ogromnu modnu imperiju.

Šta radi Kelvin Klajn danas?

Kelvin Klajn danas vodi prilično povučen, ali i dostojanstven život. Iako je u godinama kada većina dizajnera uspori, on povremeno izlazi u javnost. Jedna od retkih pojavljivanja bila je na Nedelji mode u NJujorku, gde je prisustvovao reviji svog brenda. Brend Kelvin Klajn je ponovo na pistama. Ove godine održana je revija posle višegodišnje pauze od odlaska Rafa Simonsa u decembru 2018. a Klajn je bio prisutan kao zaštitno lice brenda.

Što se tiče poslovne strane, iako on ne kreira aktivno sve kolekcije, njegov brend je u novoj fazi. Kreatorka Veronika Leoni preuzela je ulogu kreativne direktorke i vodi brend u smeru koji poštuje Klajnovo nasleđe.

Klajn je, kako izveštaji kažu, podržao Leoni i njen rad. Prihvata da njegov brend pripada novoj generaciji, ali ga vidi kao nešto što je i dalje njegovo nasleđe.

Privatno, Klajn nije u potpunosti povučen iz života brenda, ali njegova uloga nije više svakodnevna. Sada je više mentor, simbol i veza sa prošlošću, nešto što i Donatela Versače sada predstavlja kao brend ambasadorka.

Fokus Kelvina Klajna je na mirnijem životu, dok brend nastavlja da se razvija pod novim vođstvom.

