KIM KARDAŠIJAN MORA NA OPERACIJU: Doktori joj saopštili strašnu dijagnozu - "Moj otac je imao istu bolest"

Kim Kardašijan je posebno zabrinuta zbog toga što je njen otac koji je preminuo u 59. godini imao isti zdravstveni problem.

Kim Kardašijan zabrinula je mnoge fanove kada je otkrila da mora da ide na operaciju. NJoj je nedavno dijagnostikovan ezofagitis, odnosno zapaljenje jednjaka. Ova vest ju je posebno pogodila jer je njen otac Robert Kardašijan preminuo od raka jednjaka u 59. godini.

- Bila sam kod nekoliko lekara i to mi je u poslednje vreme veoma teško palo - rekla je Kim u ispovesti prikazanoj u epizodi rijaliti serije "Kardašijanovi", emitovanoj 29. oktobra i objasnila zašto o ovoj temi nije mnogo govorila.

- Nisam o tome mnogo govorila sa ljudima jer me ovo pogađa veoma lično i jednostavno ne želim da ulazim u to. Pošto je moj otac preminuo od raka jednjaka, nadam se da ću moći samo da uzimam lekove i da će ovo nestati - priznala je Kim.

U najavi naredne epizode serije prikazano je kako Kim ulazi u bolnicu i tom prilikom govori šta su joj doktori saopštili.

- Doktor kaže da u mom jednjaku postoje nepravilnosti koje moraju da budu uklonjene hirurškim putem. Moj otac je imao istu stvar - izjavila je Kim.

Kim je nedavno napunila 46 godina, a ranije ove sezone saznala je da boluje od ezofagitisa. Reč je o stanju koje podrazumeva oticanje i nadraženost, odnosno zapaljenje tkiva koje oblaže jednjak.

Prema podacima klinike Mejo, jedan od najčešćih uzroka ezofagitisa jeste gastroezofagealna refluksna bolest, poznata kao GERB, kod koje se želudačna kiselina vraća u jednjak. Zapaljenje mogu da izazovu i nakupljanje određenih belih krvnih zrnaca u jednjaku, kao i pojedini lekovi. Iako su ezofagitis i rak jednjaka dva različita zdravstvena stanja, dugotrajno zapaljenje može biti povezano sa povećanim rizikom od razvoja određenih promena koje mogu prethoditi raku, piše Kurir.

Podsetimo, ovo nije prvi put da se rijaliti zvezda suočava sa zdravstvenim problemima. NJoj je 2025. godine dijagnostikovana aneurizma mozga koja je prema rečima lekara prisutna godinama.

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