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POČELA JE SEZONA KISELOG KUPUSA: Ko treba da bude oprezan kada je u pitanju ova namirnica?

Kiseli kupus jeste zdrav, ali ako imate određene tegobe, može vam više štetiti nego pomoći.

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Foto: Deposit/ MadeleineSteinbach
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Stručnjaci upozoravaju na greške u pripremi i na količinu soli koja opterećuje bubrege, pritisak i metabolizam.

Kiseli kupus pun je vitamina C i često se preporučuje za jačanje imuniteta, ali osobe sa određenim zdravstvenim problemima trebalo bi da ga izbegavaju.

Ipak, potrebno je sagledati i pozitivna i negativna dejstva kiselog kupusa, kaže Georgij Nazarov, ruski naturolog.

Kupus se kiseli uz veliku količinu soli, a to nije zdravo, pogotovo što se posle jela popije mnogo vode. Kada osoba unosi mnogo soli, može da oboli od povišenog krvnog pritiska. So u organizmu opterećuje bubrege i taloži se u zglobovima i krvnim sudovima. Zbog nje se višak tečnosti zadržava i teško izbacuje, a so remeti i odnos kalijuma i natrijuma, pa utiče na grčenje mišića, naročito oko vrata i kičme.

Ako već jedete kiseli kupus, trebalo bi potpuno izbaciti so iz drugih namirnica i obroka.

Nemir u rukama i nogama često je posledica neravnoteže kalijuma i natrijuma, koju donosi previše soli. Sve više istraživanja ukazuje i na vezu između soli u ishrani i pojave nekih vrsta raka. So se sa kupusa ne uklanja do kraja čak ni kada listove operete pre upotrebe.

Kiseljeni kupus je koristan, ali oprez ne sme da izostane

Kupus iz bureta jača imunitet i ima brojna druga korisna svojstva, ali greške u pripremi mogu da ga učine nezdravim, tvrdi ruska nutricionistkinja Margarita Koroljeva.

Najvažnije je da kiselom kupusu ne dodajete ništa više, kaže nutricionistkinja. Neke domaćice, na primer, koriste šećer kada kisele kupus, a taj sastojak loše utiče na osobe sa metaboličkim poremećajima i viškom kilograma, podsetila je stručnjakinja.

Visok sadržaj soli u proizvodu može da izazove zadržavanje tečnosti u telu, nastavila je. Ozbiljna greška je i dodavanje sirćeta kiselom kupusu.

- Ukoliko se sirće i začini koriste u velikim količinama tokom fermentacije, onda kupus gubi svoja zdravstvena svojstva i postaje veoma neprijatan za gastrointestinalni trakt. Osim toga, sirće potencira proinflamatorne procese u organizmu, posebno kada već su na početku - rekla je dr Margarita.

Ako je kiseli kupus pravilno „ostavljen“, onda može da se jede svakog dana, zaključila je nutricionistkinja.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

(Krstarica)

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