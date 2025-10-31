KIRA NAJTLI O POTSPOROĐAJNOJ DEPRESIJI: "Godinama sam išla na terapije"

Glumica je majka dvoje dece - Dalile (6) i Edi (10)
Kira Najtli otvoreno govori o svom iskustvu sa postporođajnom depresijom.
Glumica je tokom pojavljivanja u podkastu Đovane Flečer „Srećna mama, srećna beba“, detaljno opisala svoje iskustvo sa postporođajnom depresijom, priznajući da je doživela „hormonski pad“ koji ju je naterao da ode na terapiju.
- Sećam se tog hormonskog pada. Bila sam na neverovatnom hormonskom vrhuncu, a onda je usledio pad. Mislim da sam posle toga neko vreme bila u postporođajnoj depresiji. Išla sam na mnogo terapija oko godinu dana, možda i par godina kasnije, da bih se nekako nosila sa svim tim. Ali bilo je zbunjujuće, nedostatak te fizičke strane je sve činio još zbunjujućim. Nije bilo sna tri godine - počela je priču Kira i objasnila da iako je sve bilo u redu, ona psihički nije bila dobro:
- Beba je bila dobro. Ja sam bila dobro. Sve je bilo u redu i ipak, uprkos tome što je sve bilo potpuno u redu, dogodila se ova ogromna, životna promena.
Glumcia se zatim osvrnula na svoje telo nakon porođaja, rekavši da je bila iznenađena što joj se telo nije odmah vratilo, ali joj nije smetalo da nosi veće farmerke.
- Bila sam veoma iznenađena što se nije vratilo. Nikada nisam morala da radim na fizičkom izgledu, ali tada se nije odmah sve vratilo kako je bilo pre trudnoće. Bila sam iznenađena, ali sam takođe pomislila, postoje važnije stvari, jednostavno ću kupiti veći broj farmerki.
