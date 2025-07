KO JE MARKANTNI TERAPEUT KOJI JE ZAVEO DŽENIFER ANISTON? Bavi se hipnozom i piše knjige, njegove reči pomažu mnogima

Dženifer Aniston ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što je viđena u društvu Džima Kurtosa, za kojeg se šuška da joj je novi dečko. Par je snimljen na odmoru na Majorci, a uživali su u društvu njenih bliskih prijatelja i uživali na zabavi na jahti

Vest da Dženifer Aniston ima novog dečka odeknula je planetom. Iako je ranije bila povezivana najčešće s glumcima, nakon razvoda od Breda Pita bila je u vezi sa Vinsom Vonom, a udala se i za Džastina Teroa, ovaj put nije reč o kolegi.

Popularna glumica je pala na šarm Džima Kurtisa, zgodnog hipnoterapeuta i životnog trenera kojeg možemo nazvati čak i influenserom.

Saveti za bolji život

Instagram Dćima Kurtisa prati nešto manje od 550 hiljada pratioca, a među njima je i Dženifer Aniston, koju njegov sadržaj inspiriše i motiviše.

Naime, Dži, na društvenim mrežama uglavnom deli inspirativne poruke koje motivišu njegove pratipoce da poboljšaju kvalitet života. S obzirom na to da je njegov fokus na psihologiji, tvrdi da sve dolazi iz glave i da postoje razne rečenice kojima možemo da manifestujemo bolju budućnost.

'Mantre i afirmacije nisu samo reči - one su frekvencija i vibracija stvaranja', tvrdi u jednoj od objava, a u drugoj ističe da je svako kovač svoje sreće.

'Hipnorealizacijama ne samo da sam transformisao svoje zdravlje, anksioznost i odnose, već sam pomogao hiljadu drugih da se oslobode prošlosti i obrazaca i da stvore potpuno novu stvarnost ispunjenu povezanošću, zajedništvom i ljubavlju', stoji na njegovoj veb stranici, na kojoj otkriva da se bavi tim poslom već više od 25 godina.

Svoje znanje prenosi i knjigama.

'The Stimulati Experience: 9 Skills for Getting Past Pain, Setbacks, and Trauma to Ignite Health and Happiness' knjiga je u kojoj opisuje svoj put kroz hroničnu bolest i metode za prevladavanje životnih izazova. Osim ove, napisao je i nekoliko drugih, ali ovo je njegova najpoznatija knjiga koja kombinuje naučna istraživanja i praktične savete za poboljšanje zdravlja i postizanje sreće.