KRALJ ČARL DANAS PUNI 77. GODINA: Ove 3 odluke koje je doneo u poslednje tri godine ostavile su svet u šoku!

Na današnji dan kralj Čarls III slavi svoj 77. rođendan. Tom prilikom se sećamo njegovih odluka koje su pozitivno iznenadile čitav svet, a koje su se desile u ove tri godine njegove vladavine

Čovek koji je čekao na presto osam decenija iznenadio je mnoge. Kralj Čarls je uradio ono za šta smo mislili da nije kadar - pokazao je čvrstu ruku, a to je izazvalo nevericu i pozitivna razmišljanja u čitavom svetu.

14. novembar je poseban dan za Ujedinjeno Kraljevstvo. Ove godine, kralj Čarls III slavi rođendan – puni 77 godina. Prema dugogodišnjoj tradiciji, rođendan monarha (bez obzira na doba godine) slavi se sredinom juna vojnom paradom, „Trooping the Colour“, kojoj prisustvuje cela kraljevska porodica. Međutim, Čarls III je ove godine odlučio da ne prisustvuje ovoj dodatnoj proslavi, ograničavajući se na jednostavnu večeru kod kuće sa svojom porodicom.

Postoje dva razloga za to. Prvo, po stupanju na presto 2022. godine, kralj je proglasio budžetsku štednju svojim vodećim principom i počeo da smanjuje troškove, uključujući i one za sebe. Na primer, pojednostavio je rad osoblja Bakingemske palate i naredio da se grejanje smanji na 19 stepeni Celzijusa, što je smanjilo račune za komunalne usluge. Drugo, kralj sada smatra neprikladnim da održava raskošne proslave u svoju čast, posebno zato što se i dalje bori protiv raka. NJegova snaja, Kejt Midlton, takođe se suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, tako da iako su lekari optimistični, situacija u porodici ostaje prilično napeta.

Ne tako davno, Čarls III je tiho proslavio još jednu važnu prekretnicu: tri godine od početka svoje vladavine. Iako je zvanično stupio na presto tek u maju 2023. godine nakon krunisanja, on je efektivno preuzeo svoje dužnosti nakon smrti Elizabete II u septembru 2022. Politički stručnjaci su već upozoravali da se od Čarlsa III ne očekuju veća iznenađenja, jer je njegov kredibilitet u poređenju sa Elizabetom II i princom Vilijamom bio daleko od visokog, a njegov primarni zadatak je bio jednostavno da očuva imidž monarhije. Međutim, kralj svakako nije bio besposlen i već je počinio nekoliko prilično smelih dela, koja su prvenstveno pogodila njegovu porodicu, ali su ipak izazvala značajne kontroverze.

Napravio ozbiljan haos

Čarls III je prve važne odluke doneo usmerene ka njegovoj porodici. Odmah nakon krunisanja, dodelio je titulu kraljice svojoj ženi Kamili, što je izazvalo oštre kritike. Prema pravilima, Kamila je trebalo da se zove kraljica supruga, što znači neko ko ne poseduje suverenu vlast samostalno, već prima autoritet isključivo od svog muža. Naravno, mnogi su u ovom kontekstu pominjali princezu Dajanu, naglašavajući da bi ona bila daleko dostojnija kraljica, ali istorija se gnuša konjunktiva.

Pričalo se da se sam princ Vilijam protivio Kamilinom preuzimanju titule kraljice, ali je na kraju postigao dogovor sa svojim ocem. Prema nekim izveštajima, Vilijamov neumoljiv stav prema Kamili bio je uslovljen ranim stupanjem na presto, kada njegov otac napuni 80 godina. S obzirom na zdravstvene probleme monarha, ovaj scenario deluje sasvim verovatnim, ali neki stručnjaci insistiraju da Čarls III nada se da će nositi krunu najmanje 10 godina — na kraju krajeva, celog života je čekao ovu priliku.

Princ Endru i Čarls III

Čarls III takođe nije zanemario Vilijama, dajući mu titulu koju je nosio veći deo svog života - princ od Velsa. NJegova supruga, Kejt Midlton, ranije poznata kao princeza Dajana, postala je princeza od Velsa. Ali kralj je tek nedavno doneo svoju najsmeliju odluku u vezi sa svojom porodicom: oduzeo je svom bratu, princu Endruu, sve titule zbog njegove umešanosti u seksualni skandal.Sada će biti poznat kao Endru Mauntbaten od Vindzora, ali će nastaviti da prima lično finansiranje od monarha, iako će se preseliti u skromniji dom. U kontekstu ovog događaja, sudbina princa Harija izazvala je zabrinutost kod mnogih: poslednjih godina često je davao drske komentare o svojoj porodici, ali Čarls III je do sada zatvarao oči pred tim.

Priznata onkologija

U februaru 2024. godine, Čarls III je dao jedno od najvažnijih saopštenja u svom životu. U zvaničnom obraćanju britanskom narodu, otkrio je da se leči od raka i da je rak otkriven rano. Takva iskrenost je bila bez presedana za monarha, jer su sve medicinske informacije vladajuće porodice prethodno bile poverljive. Kejt Midlton, na primer, ostala je nečujna o svojoj dijagnozi do samog kraja, iako je nekoliko teorija zavere već kružilo oko njenog iznenadnog nestanka iz javnosti. Prema jednoj teoriji, Čarls III je odlučio da deluje preventivno upravo kako bi sprečio medije da šire lažne glasine o njemu.

Prema drugoj, svojim gestom se nadao da će uveriti svoje podanike i dati im do znanja da je njegov život, a samim tim i monarhija u celini, van opasnosti. Štaviše, kralj nije čak ni napravio dugu pauzu za lečenje i vratio se svojim dužnostima samo dva meseca kasnije.

Čarlsova iskrenost je čak išla na ruku njegovom imidžu i dodala dašak čovečnosti: u očima britanskog naroda, on više nije bio samo monarh, već običan čovek, koji se, zbog svojih godina, nosio sa običnim problemima. I dok ljudi ne očekuju da će vladavina Čarlsa III ostaviti značajan trag u istoriji, oni kralja doživljavaju kao snažnog vođu koji poznaje svoj posao i jasno ceni svoj položaj.

Najavio je da želi da modernizuje monarhiju

Kada je Čarls III prvi put stupio na presto, imao je 73 godine i malo ko je očekivao da će postati modernistički monarh. Elizabeta II je tokom svoje vladavine bila uglavnom konzervativna i tradicionalna u svojim stavovima, ali njen najstariji sin se nije plašio da preuzme neke od odgovornosti modernizacije monarhije. Za početak, kako bi monarhiju učinio modernijom i ekonomičnijom, smanjio je broj zaposlenih članova porodice. Princ Vilijam i princeza od Velsa, princeza Ana i princeze Beatris i Evgenija preuzeli su glavne odgovornosti, mada se ove druge sada retko viđaju u javnosti zbog skandala u koji je umešan njihov otac, princ Endru.

Štaviše, kralj izbegava pompu, čineći mnoge događaje manje formalnim. Ovo ne samo da štedi novac, već i pokazuje da je vladanje zemljom za njega jednostavno posao, a ne stalna proslava. Čarls III se takođe predstavlja kao pristupačniji monarh: ne okružuje se zidom telohranitelja, često se rukuje sa običnim Britancima i dozvoljava im da poziraju za fotografije. Štaviše, od preuzimanja vlasti, kralj je ostao veran sebi, jer je od mladosti bio zainteresovan za pitanja zaštite životne sredine, a sada je njihovo rešavanje učinio prioritetom, ali na nacionalnom nivou.

(Stil)

BONUS VIDEO: