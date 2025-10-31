Oglas
KRALJ ČARLS UZEO BRATU SVE: Princ Endrju nije ovo očekivao, evo kako će ga zvati svi od danas

Kralj Čarls III započeo je proces za oduzimanje titule njegovom mlađem bratu princu Endruu, dojučerašnjem vojvodi od Jorka. Bakingemska palata oglasila se sinoć hladnim saopštenjem u kom su objašnjene sve pojedinosti.

1761898544_profimedia-1049315136.jpg
Foto: Profimedia
Princ Endru je potpuno izopšten iz kraljevske porodice u četvrtak uveče, nakon što ga je kralj Čarls III lišio titule i doma.

Bivši vojvoda od Jorka i sin pokojne kraljice Elizabete II ubuduće će biti poznat samo kao gospodin Endru Mauntbaten Vindzor, a izgubio je čak i svoju titulu princa stečenu rođenjem!

Endru je pristao da se odrekne života u Kraljevskoj loži i biće proteran u privatni dom na monarhovom imanju Sandringem u Norfolku, prenosi Daily Mail. Troškove će, privatno, snositi kralj Čarls.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABC 7 Chicago (@abc7chicago)

U "klinički hladnom saopštenju", piše ovaj portal, Bakingemska palata je jasno stavila do znanja da su kritike "smatane neophodnima, uprkos činjenici da on i dalje poriče optužbe" protiv njega.

Time se misli na tvrdnje pokojne Virdžinije Đufre da ju je osuđeni pedofil Džefri Epštajn podvodio kraljičicinom sinu u seksualne svrhe.

– Njihova Veličanstva žele jasno da stave do znanja da su mislima i saosećanjem bili i ostali uz žrtve i preživele svih oblika zlostavljanja – ističe se u izjavi za medije koju je izdala Palata.

Endruove ćerke, princeze Beatris i Eugenija, zadržaće svoje titule, javlja BBC.

Podsetimo, princ Endru je bio u prijateljskim odnosima sa Džefrijem Epštajnom i njegovom saradnicom Žislen Maksvel, a Virdžinija Đufre ga je optužila da ju je silovao kad je imala 17 godina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vicky Ward (@vpjw_)

Endru je optužbe negirao, ali je 2019. povučen sa javnih dužnosti, a 2022. van suda postigao nagodbu sa ženom koja ga je tužila. Nakon prošlonedeljnog, posthumnog objavljivanja njenih memoara, princ je bio pod sve većim pritiskom da napusti svoju rezidenciju.

U pitanju je imanje na kom je Kraljica Majka živela do 2002, a ono uključuje baštovanovu rezidenciju, šest kućica za osoblje i smeštaj za službenike obezbeđenja koji žive na licu mesta.

(Glossy)

