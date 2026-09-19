"LEPO JE PONOVO BITI NA BRITANSKOM TLU": Prvi intervju princa Harija nakon povratka u domovinu

Posebnu pažnju privukle su njegove reči o životu nakon povratka u Veliku Britaniju.

Princ Hari pojavio se na prvim javnim obavezama nakon iznenadnog povratka u Veliku Britaniju, a tom prilikom govorio je i o životu sa Megan Markl i decom, kao i o budućnosti Invictus Games.

Vojvoda od Saseksa prisustvovao je prvoj dodeli Invictus Spirit Awards, večeri posvećenoj bivšim pripadnicima vojske koji su pokazali izuzetnu hrabrost i istrajnost nakon povreda i teških životnih iskustava.

Hari je tokom događaja bio vidno raspoložen. Razgovarao je sa gostima, fotografisao se i srdačno pozdravljao prijatelje, među kojima je bio i komičar Džejms Korden.

Podršku događaju pružile su i brojne poznate ličnosti, među njima Majkl Buble, Elton Džon, Ed Širan i Kris Martin, koji su donirali predmete za humanitarnu aukciju.

Događaj je prikupio oko 1,7 miliona funti, dok je Hari lično donirao još 10.000 funti.

- Sve ovo mi je mnogo značilo. Mesecima i godinama smo radili na ovome i konačno smo uspeli da okupimo ljude iz celog sveta, njihove porodice i naše Invictus takmičare - rekao je Hari.

"Deca su u školi, srećni smo"

Posebnu pažnju privukle su njegove reči o životu nakon povratka u Veliku Britaniju. Na pitanje kako provodi vreme sa Megan i decom, princom Arčijem i princezom Lilibet, Hari je kroz šalu rekao da su prethodne dve nedelje bile prilično burne.

- Ne znam da li bih smeo da vam kažem šta mi je bio najlepši trenutak. Poslednje dve nedelje bile su... burne. Ali sada smo se posvetili poslu. Deca su u školi, srećni smo i lepo je ponovo biti na britanskom tlu - rekao je.

Istakao je i da mu znači što njegova porodica može da bude deo njegovog puta sa Invictus zajednicom. Posebno se raduje narednim Igrama koje će biti održane u Birmingemu 2027. godine.

Hari nije skrivao suze

Veče je imalo i posebno emotivan trenutak. Jedan od dobitnika bio je Hari Buda Magar, bivši vojnik koji je u eksploziji u Avganistanu 2010. godine izgubio obe noge iznad kolena.

Nakon teške rehabilitacije i perioda ozbiljne psihološke krize, Magar je pronašao novu snagu u planinarenju. Postao je prvi čovek sa amputacijama obe noge iznad kolena koji se popeo na Mont Everest, a 2024. godine završio je i takozvani planinarski "Grend Slem", osvojivši najviše vrhove na svih sedam kontinenata.

Tokom njegovog emotivnog govora, kamere su zabeležile princa Harija kako briše suzu. Bio je među prvima koji su ustali i dugim aplauzom podržali dobitnika.

"Vaša služba je važna"

U svom govoru Hari je naglasio da Invictus nije samo sportsko takmičenje, već zajednica koja veteranima treba da pruži podršku i nakon završetka službe.

Podsetio je da su prve Invictus Games održane 2014. godine u Londonu, sa više od 400 takmičara iz 13 zemalja. Danas zajednica okuplja pripadnike i veterane iz 26 zemalja.

NJegova glavna poruka bila je da se hrabrost ne meri samo medaljama i velikim pobedama. Ponekad je pobeda ustati iz kreveta, potražiti pomoć, pronaći posao, obnoviti odnos sa porodicom ili jednostavno odlučiti da se nastavi dalje.

- Vaša služba je važna. Ono što ste dali dok ste nosili uniformu je važno - poručio je Hari veteranima širom sveta.

Invictus zajednica sada se priprema za Igre u Birmingemu 2027. godine, a potom i za događaj u Daeđonu u Južnoj Koreji 2029. godine.

Za Harija, međutim, duh Invictusa nije vezan samo za velike sportske događaje. On postoji svakog dana – u rehabilitacionim centrima, porodicama, zajednicama i među ljudima koji pomažu jedni drugima da ponovo pronađu snagu nakon najtežih životnih udaraca.

(Glossy)

BONUS VIDEO: