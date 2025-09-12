Oglas
Margo Robi u najprovokativnijoj haljini do sada: U ovome došla na crveni tepih, pa podelila mišljenja (FOTO)

Margo Robi dokazuje da može da iznese sve

1757659568_profimedia-1036208950.jpg
Foto: Profimedia
Margo Robi je sinoć kupila poglede na crvenom tepihu u Londonu povodom premijere fila „Veliko, smelo i lepo putovanje“ u kome igra sa Kolinom Farelom. 

Glumica (35), nosila je raskošnu haljinu ukrašenu krsitalima i šljokicama napravljenu od gotovo providnog materijala, što je njen veliki iskorak kada je u pitanju odeća za crveni tepih. 

Smatra se da je haljinom koju potpisuje Armani odala počast pokojnom Đorđu Armaniju, koji je preminuo prošle nedelje u 91. godini. Ona je savršeno upotpunila svoj izgled, noseći dijamantske minđuše, prsten i srebrne sandale sa štiklom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Just Jared (@justjared)

U filmu Margo i Kolin igraju Saru i Dejvida. Priča ih prati dok ponovo proživljavaju važne trenutke iz svoje prošlosti kako bi pokazali kako su došli do mesta gde su danas.

Ovo je njeno prvo pojavljivanje nakon što je njen predstojeći film „Orkanski visovi“ kritikovan zbog "previše nepristojnosti" čija se premijera očekuje sledeće godine. 

 

