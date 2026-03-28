MARK ENTONI ČEKA OSMO DETE: On i njegova 31 godinu mlađa supruga otkrili pol bebe (FOTO)

Pevač Mark Entoni (57) i manekenka Nadia Fereira (26) su početkom godine otkrili da očekuju drugo zajedničko dete.

Par je sada rešio da sa javnosti podeli i kog je pola beba, a to su otkrili objavom simpatične fotografije na kojoj njih voje zajedno drže par roze cipelica.

- Iznenađenje puno ljubavi. S Bogom kroz sve to - napisala je manekenka u opisu fotografija na kojima im se pridružio i dvogodišnji sin Marko.

Pored dece s Fereirom, Mark ima još šestoro dece koje je dobio sa bivšim partnerkama. S bivšom devojkom Debi Rosado ima sina Čejsa (35) i ćerku Arianu (31), sinove Kristijana (25) i Rajana (22) deli sa bivšom suprugom Dajanarom Tores dobio je sinove Kristijana (25) i Rajana (22), a blizance Maksa i Emu (18) je dobio u braku sa Dženifer Lopez.

BONUS VIDEO