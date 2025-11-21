MEGAN MARKL NASTAVLJA DA SE BLAMIRA: Novi intervju koji je dala renomiranom časopoisu je jedan id najčudnijih do sada, misli da je važna kao princeza Dajana! (FOTO)

Novinarka koja je intervjuisala vojvotkinju od Saseksa za Harper's Bazaar detaljno je opisala iskustvo s Megan Markl, od prvog sastanka u luksuznom hotelu do intervjuisanja u domu nekog njenog prijatelja, sa svim neobičnim detaljima.

Megan Markl, vojvotinja od Saseksa, možda nije dostigla nivo popularnosti koji je očekivala po povratku u Ameriku, ali je i dalje tražena. Dok promoviše svoj predstojeći božićni specijal lifestyle programa "S ljubavlju, Megan", ona je dala intervju za Harper's Bazaar i snimila editorijal, a njeni kritizeri sve pažljivo seciraju.

Primetili su tako da je jedna fotografija supruge princa Harija kopija jednog od portreta njegove pokojne majke princeze Dajane i da vojvotkinja deli sve više privatnih detalja kako se javnost sve manje interesuje za nju.

Međutim, ovaj javni istup Megan Markl Daily Mail naziva "najčudnijim do sad" zbog drugih stvari.

Konobar ju je iznenadio njenim portretom na kafi

Autorka članka o vojvotkinji Kejtlin Grinidž piše da se s Megan najpre dogovorila da se nađu u jednom hotelu na Beverli hilsu, gde je konobar iznenadio vojvotkinju kapučinom s penom na kojoj je bio njen portret. Verovali ili ne.

Novinarka ističe da veruje da je susret u luksuznom hotelu bio "proračunat potez" jer su sedele za glavnim stolom, na mestu na kojem su svi mogli da ih vide.

Svečano najavljivanje nikome

Potom su se našle u NJujorku, u domu jednog neimenovanog prijatelja Megan Markl, a ovaj trenutak je bio možda još bizarniji od kafe s vojvotkinjinim likom.

– Dok ulazim, kućepazitelj najavljuje: "Megan, vojvotkinja od Saseksa" iako deluje kao da smo jedini ljudi u kući – piše Kejtlin Grinidž.

Potom je supruga princa Harija rukom pokazala da krenu prema drugom spratu kako bi razgovarale, kao i da se na drugi sprat stiže staklenim liftom koji se nalazi usred dnevne sobe.

Novinarka je istakla da nije mogla da proceni je li Megan našminkana i da izgleda kao studentkinja.

Tako je hrabro praviti džem!

Vojvotkinja od Saseksa krasi naslovnicu novog broja američkog izdanja časopisa Harper's Bazaar, a u pratećem intervjuu hvali "detinjastu radoznalost i razigranost" princa Harija, kao i njegovu "smelu" ljubav prema njoj.

Na pitanje kako se nada da će svojim radom inspirisati svoju decu princa Arčija i princezu Lilibet, Megan priča o proizvodnji džema u njenoj kuhinji u luksuznoj vili u Montesitu, za koje smatra da je hrabro. Podsetimo, Megan voćne džemove prodaje u okviru svog brenda As Ever.

– Nadam se da će uvideti koliko vredi hrabrost – kaže ona. – Videli su dok je džem još bio lonac na šporetu i ključao.

