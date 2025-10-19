Oglas
"MOJE SRCE JE ODAVNO ZAUZETO": Kebina bivša snajka iznenadila izjavom o ljubavnom životu samo 2 meseca posle razvoda

Sofija nije želela puno da govori o svom ljubavnom životu i u bivšem suprugu Igoru, ali je jednom izjavom zbunila mnoge

FOTO: Ata / Printskrin Instagram sofijakaosofija
Sofija Dacić, bivša supruga Igora Kojića, iznenadila je mnoge kada se nedavno pojavila na pozornici "Zvezda Granda".

NJen bivši svekar, Dragan Kojić Keba, u početku nije želeo da otkrije da se poznaju, kako bi komentari i glasovi žirija bili objektivni. Ona je sada u jednom intervjuu progovorila o tome kako je nastupati pred Kebom, ali i o odnosu sa Igorom.

- Nisam razmišljala o tome, bilo mi je okej. Pred njim sam već pevala, pa mi je možda zbog toga i bilo lakše, ali svakako mi je bilo prijatno – ispričala je Sofija za "Grand", nakon čega je dodala:

- Uvek može bolje, ali ja sam prezadovoljna, uživala sam i publika je bila divna, tako da ništa ne bih menjala, iskreno.

Ona je potom otkrila kako je došlo do toga da se pojavi u "Zvezdama Granda", kao i da li je imala tremu tokom nastupa.

- Kao mala sam bila u „Nekim novim klincima“ i to mi je oduvek bila želja, tako da je to bio logičan splet okolnosti. Na početku je bilo malo treme, pogotovo kada tek počinje prva pesma, jer ja nemam puno iskustva. Kako je vreme odmicalo, meni je bilo sve lepše i lepše.

O odnosu sa Kebom

S obzirom da joj je Keba bivši svekar, a ujedno i čan žirija, otkrila je u kakvom je odnosu trenutno sa njim.

- U super smo odnosima, nemam nikakve zamerke i znam da to neće uticati na takmičenje. Videli ste da mi je Dragan čak dao glas, tako da, pozdrav.

Sofija nije želela puno da govori o svom ljubavnom životu i u bivšem suprugu Igoru, ali navodi da nema nijednu ružnu reč za njega. Osim toga, priznala je i da je njeno srce zauzeto.

- Ja ne bih o tome, ali moje srce je zauzeto odavno, ja možda nisam i tako će ostati. Igor je jedan divan momak i nemam nijednu ružnu reč da kažem za njega.

Kurir.rs/GrandOnline)

