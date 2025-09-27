Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

NA JOKIĆEVOJ SVADBI PEVALA SAMO JEDNA PEVAČICA: On obožava njene hitove, a zbog njenog glasa je i Šaban zaplakao

Pogledajte o kojoj pevačici je reč

1758959178_1756278481_102864_jokici_f.jpg
Foto: Instagram printskrin/jokic.natalija, Profimedia
Oglas

Pre nešto više od četiri godine, Nikola Jokić, sjajni centar nacionalnog košarkaškog tima, stao je na ludi kamen sa svojom dugogodišnjom partnerkom, Natalijom, u rodnom Somboru. Iako mnogi već spekulišu o njegovim narednim nastupima i budućnosti na terenu, jedno je neosporno – podrška Natalije je stalna i bezrezervna.

Venčanje Nikole i Natalije bilo je raskošno i emotivno. Veselje je okupilo brojne članove porodice, prijatelje i kolege, a za muziku i atmosferu bila je zadužena popularna srpska pevačica Aleksandra Prijović, čiji hitovi su posebno omiljeni Jokiću. NJeno izvođenje izazvalo je veliki aplauz, a prisutni su uživali u energiji koju je pevačica unela u svaki trenutak proslave.

Na svadbi Nikole Jokića, Aleksandra Prijović je pokazala sve svoje kvalitete – kako vokalne, tako i scenske. NJena sposobnost da prenese emociju pesme, ali i da se uklopi u svečanost, učinila je da venčanje ostane u pamćenju svih prisutnih. 

Šaban i pohvala vanserijskoj pevačici

Aleksandra Prijović nije samo popularna među mlađom publikom – njene vokalne sposobnosti i harizma ostavili su trag i kod legendi narodne muzike. Čuveno je da je Šaban Šaulić, dok je slušao njen nastup, plakao uz njene pesme i izjavio da je vanserijska pevačica. Ova priznanja potvrđuju njen talenat i sposobnost da publiku emotivno poveže sa pesmom, ali i sa pričama koje one nose.

(Stil)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas