NA JOKIĆEVOJ SVADBI PEVALA SAMO JEDNA PEVAČICA: On obožava njene hitove, a zbog njenog glasa je i Šaban zaplakao

Pogledajte o kojoj pevačici je reč

Pre nešto više od četiri godine, Nikola Jokić, sjajni centar nacionalnog košarkaškog tima, stao je na ludi kamen sa svojom dugogodišnjom partnerkom, Natalijom, u rodnom Somboru. Iako mnogi već spekulišu o njegovim narednim nastupima i budućnosti na terenu, jedno je neosporno – podrška Natalije je stalna i bezrezervna.

Venčanje Nikole i Natalije bilo je raskošno i emotivno. Veselje je okupilo brojne članove porodice, prijatelje i kolege, a za muziku i atmosferu bila je zadužena popularna srpska pevačica Aleksandra Prijović, čiji hitovi su posebno omiljeni Jokiću. NJeno izvođenje izazvalo je veliki aplauz, a prisutni su uživali u energiji koju je pevačica unela u svaki trenutak proslave.

Na svadbi Nikole Jokića, Aleksandra Prijović je pokazala sve svoje kvalitete – kako vokalne, tako i scenske. NJena sposobnost da prenese emociju pesme, ali i da se uklopi u svečanost, učinila je da venčanje ostane u pamćenju svih prisutnih.

Šaban i pohvala vanserijskoj pevačici

Aleksandra Prijović nije samo popularna među mlađom publikom – njene vokalne sposobnosti i harizma ostavili su trag i kod legendi narodne muzike. Čuveno je da je Šaban Šaulić, dok je slušao njen nastup, plakao uz njene pesme i izjavio da je vanserijska pevačica. Ova priznanja potvrđuju njen talenat i sposobnost da publiku emotivno poveže sa pesmom, ali i sa pričama koje one nose.

(Stil)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU