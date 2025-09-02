Oglas
NAJPOZNATIJI MAĐARSKI GLUMAC SE VENČAO U PRAVOSLAVNOJ CRKVI: Ceremonija održana na SRPSKOM jeziku

Najpoznatiji mađarski glumac Mark Ember se venčao u srpskoj pravoslavnoj crkvi sa svojom izabranicom Havasi Virag.

Mark Ember koji je inače srpskog porekla, se venčao u srpskoj pravoslavnoj crkvi u Mađarskoj.

Prema pisanju "Blika", Mark Ember se zavetovao na večnu vernost svojoj ljubavi, Havasi Virag, u srpskoj crkvi u centru grada.

Tajnom venčanju prisustvovalo je oko pedeset ljudi, uključujući mnoge poznate kolege 32-godišnje zvezde.

Rođen u Mađarskoj, ponosan na srpsko poreklo

Mark Ember je inače srpskog porekla, a rođen je 16. januara 1993. godine u Mađarskoj gde je i izgradio veliku karijeru i postao jedan od najpopularnijih glumaca na tim prostorima.

Mark je i govorio i o svojim srpskim korenima, a pravilno je naučio mađarski tokom vrtića, jer je srpski jezik naučio kod kuće od roditelja.

- Zanimljivo je da smo i on i ja sve zaboravili u mađarskom vrtiću, a onda kada smo se upisali u srpsku školu u Mađarskoj, gde smo moja majka, otac, deda, baka, sestra i ja išli do osmog razreda, sve smo to ponovo naučili tamo. Tako da sam rođen sa dve kulture, dva identiteta, dve vrste postojanja – rekao je Mark Ember i dodao: "Kažemo da je jezik na kojem se molite svom Bogu nacija kojoj pripadate" rekao je glumac, a zatim otkrio da se i sam moli na srpskom i da sebe smatra Srbinom u Mađarskoj.

- Moj otac je govorio da sam među Mađarima Srbin, a među Srbima Mađar.

(Blic)

