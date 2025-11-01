NAJVEĆU BUNTOVNICU I PRINCEZU MONAKA PREVARIO MUŽ, A TO JE SAZNALA NA NAJGORI NAČIN: "Previše si se zabavljao. Sada si mrtav"

Princeza Stefani od Monaka poznata je po turbulentnom ljubavnom životu

Stefani, princeza od Monaka, ćerka princa Renijea III i tragično stradale glumice Grejs Keli, imala je buran i komplikovan ljubavni život. Iako je negovala imidž "princeze buntovnice" i bila višestruko talentovana - za modu, muziku i ples, u mladosti je pretrpela bolnu izdaju od Danijela Dikrijea, oca njeno najstarije dvoje dece. Dikrije je o skandalu koji je doveo do njihovog razvoda progovorio za javnost.

Ćerka Grejs Keli i princa Renijea III, princeza Stefani od Monaka, verovala je da će njen brak sa nekadašnjim telohraniteljem Danijelom Dikrijeom potrajati do kraja života. Ali, raspao se posle njegove preljube i skandala sa "Mis golih grudi Belgije", o čemu Dikrije govori posle 30 godina, tvrdeći da je bio "uvučen u zamku" i "drogiran nepoznatim supstancama". U centru skandala bila je Mirijel Mol-Uteman, poznata kao "Fili" zbog koje je Danijel ubrzo postao bivši muž "princeze buntovnice".

U nedavnom intervjuu za RAI, Danijel Dekrije je opisao kako se našao sa "Fili" na bazenu na jugu Francuske. Prema njegovim rečima, brinuo se o devojci svog prijatelja, jer ga je zamolio da ostane blizu njegove žene dok je ona bila na jugu Francuske, nedugo nakon njihovog razdvajanja. "Složio sam se i posetio je, a poveo sam i prijatelja sa sobom kako bismo izbegli probleme", rekao je. Međutim, kako je opisao, po dolasku im je ponuđeno vino pomešano sa supstancama, dok je paparaco bio spreman da ih fotografiše. "Ostalo je istorija", rekao je Dikrije.

Iste noći, Dikrije je primio anonimni telefonski poziv: "Previše si se zabavljao. Sada si mrtav." Dikrije je odmah o tome obavestio Stefani, koja je, tvrdi, bila šokirana onim što čuje.

Uprkos pokušajima da spreči objavljivanje fotografija, tri dana kasnije one su se pojavile u tabloidima. Odmah nakon toga, Dikrije je pobegao u Maroko, a nekoliko meseci kasnije razveo se od Stefani, distancirajući se od kraljevske porodice.

Ali, nije ćutao. Podneo je tužbu, a 2000. godine je otkriveno da je Mol-Huteman orkestrirala aferu. Proglašena je krivom za kršenje francuskih zakona o privatnosti nakon što je imala intimni odnos sa Dikrijeom pred svojim saučesnikom, fotografom Stefanom de Lizeskim, i njegovim asistentom Ivom Hogevisom.

"Želeo sam da se na sudu potvrdi da sam upao u zamku. Nisam želeo da moja deca odrastaju verujući da je njihov otac jednostavno prevario njihovu majku", kaže Dikrije, misleći na svoje dvoje dece sa princezom Stefani.

Njih dvoje su bili u vezi od 1991. godine, kada je Dikrije radio kao princezin telohranitelj. Njihov sin Luj je rođen u novembru 1992. godine, samo deset meseci nakon što su se upoznali, a ćerka Polin godinu i po dana kasnije, oboje van braka.

Stefani je na kraju uspela da ubedi svog oca, princa Renijea, da odobri njihov brak, koji se konačno dogodio 1995. godine. Međutim, brak je trajao samo 14 meseci, završivši se sramotno nakon objavljivanja fotografija.

Dikrije iz drugog braka sklopljenog 2018. godine ima ćerku.

Princeza Stefani od Monaka je 1998. rodila još jednu ćerku sa, kako se spekuliše, takođe svojim telohraniteljem. Deceniju i po kasnije udala se za artistu sa kojim je provela u braku 13 meseci. Odavno je posvećena humanitarnom radu, a posebnu pažnju posvećuje obolelima od side.

(BlicŽena)

