Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

NAPOKON OTKRIVENO ŠTA SE DESILO NA ROĐENDANU KRIS DžENER: Zašto su ona i Kim Kardašijan obrisale svaki trag druženja s princem Harijem i Megan Markl?

Već danima se fanovi kraljevskog para pitaju zbog čega su njihove fotografije sa 70. rođendana uklonjene s Instagrama, a osoba koja im je bliska sada je sve objasnila.

1763110459_profimedia-1051359374.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Princ Hari i Megan Markl našli su se među gostima Kris Džener na proslavi njenog 70. rođendan, a iako su se odlično proveli, u danima nakon žurke pojavila se medijska kriza.

Kris Džener i Kim Kardašijan su na Instagramu objavile nekoliko fotografija na kojima se vide vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, a potom ih obrisale.

Usledile su spekulacije da su se princ Hari i njegova supruga posvađali s Kris i Kim i da je Kris Džener zasmetalo ponašanje Megan Markl na zabavi, ali se ispostavilo da je kraljevski par tražio da se fotografije na kojima su oni uklone.

Izvor blizak njima rekao je za Page Six da su to učinili da ne bi imali problem s britanskom kraljevskom porodicom.

– Ne žele da nerviraju kraljevsku porodicu dok pokušavaju da se pomire – kaže neimenovana osoba.

Jedan izvor je nedavno rekao i da Megan podržava supruga u pokušajima da popravi odnose s porodicom, naročito sa ocem kraljem Čarlsom III.

– NJima je kraljevska porodica potrebna. Megan je svesna toga – ističe on.

(Glossy)

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas