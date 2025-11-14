NAPOKON OTKRIVENO ŠTA SE DESILO NA ROĐENDANU KRIS DžENER: Zašto su ona i Kim Kardašijan obrisale svaki trag druženja s princem Harijem i Megan Markl?

Već danima se fanovi kraljevskog para pitaju zbog čega su njihove fotografije sa 70. rođendana uklonjene s Instagrama, a osoba koja im je bliska sada je sve objasnila.

Princ Hari i Megan Markl našli su se među gostima Kris Džener na proslavi njenog 70. rođendan, a iako su se odlično proveli, u danima nakon žurke pojavila se medijska kriza.

Kris Džener i Kim Kardašijan su na Instagramu objavile nekoliko fotografija na kojima se vide vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, a potom ih obrisale.

Usledile su spekulacije da su se princ Hari i njegova supruga posvađali s Kris i Kim i da je Kris Džener zasmetalo ponašanje Megan Markl na zabavi, ali se ispostavilo da je kraljevski par tražio da se fotografije na kojima su oni uklone.

Izvor blizak njima rekao je za Page Six da su to učinili da ne bi imali problem s britanskom kraljevskom porodicom.

– Ne žele da nerviraju kraljevsku porodicu dok pokušavaju da se pomire – kaže neimenovana osoba.

Jedan izvor je nedavno rekao i da Megan podržava supruga u pokušajima da popravi odnose s porodicom, naročito sa ocem kraljem Čarlsom III.

– NJima je kraljevska porodica potrebna. Megan je svesna toga – ističe on.

(Glossy)

