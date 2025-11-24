Oglas
NAPOKON SE ZNA OD ČEGA JE UMRO BRUS LI U 32. GODINI: Pričalo se da su ga ubili kriminalci, da ga je otrovala ljubavnica, istina je potpuno drugačija!

Različite teorije navode potencijalne uzroke smrti Brusa Lija, poput trovanja ili prokletstva

1763971972_profimedia-0097079437.jpg
Foto: Profimedia/ Courtesy Everett Collection
Legendarni glumac i majstor borilačkih veština Brus Li napunio bi 27. novembra 85 godina. Preminuo je 20. jula 1973. u 32. godini. NJegova smrt bila je dugo misterija, zaintrigirala je lekare koji su ponudili sledeći odgovor.

Brus Li umro je u Hong Kongu. Obdukcija je u to vreme pokazala da je umro od otoka na mozgu, a lekari su kao uzrok edema naveli uzimanje određenih lekova protiv bolova.

NJegova prerana smrt pokrenula je glasine da su ga možda ubili kineski gangsteri, da ga je otrovala ljubomorna ljubavnica ili da je bio žrtva prokletstva. Tu je i teorija da je nastradao od toplotnog udara.

"Drugim rečima, kažemo da je bubreg nije mogao da izluči višak vode, i zato je Brus Li umro", napisao je tim stručnjaka u časopisu "Clinical Kidney Journal".

Hiponatrijemija znači da je nivo natrijuma u krvi, koji je potreban telu za ravnotežu tečnosti, abnormalno nizak. Taj disbalans uzrokuje oticanje ćelija u telu, uključujući i one u mozgu.

Studija tvrdi da je u slučaju Brusa Lija postojalo više faktora rizika za hiponatrijemiju, uključujući to da je da je pio velike količine tečnosti, koristio kanabis koji povećava žeđ a tu su bili i drugi faktori koji su smanjili funkciju bubrega, poput upotrebe određenih lekova i alkohola.

Supruga Brusa Lija Linda otkrila je da je glumac pre smrti držao dijetu zasnovanu na sokovima od šargarepe i jabuke.

Brus Li proslavio se citatom: "Budi voda, moj prijatelju".

Napomene radi, ocene stručnjaka striktno su vezane za slučaj Brusa Lija, i ne treba ih generalizovati.

(Blic Žena)

