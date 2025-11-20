NAPOKON SE ZNA: Ovo su najzvučnija imena poznatih ličnosti koja se pojavljuju u zloglasnim Epstinovim dokumentima i neka su potpuni ŠOK!

Lista zvučnih imena poznatih ličnosti koja se pojavljuju u dokumentima Džefrija Epstina

Džefri Epstin je decenijama bio centralna figura u mreži moćnih, bogatih i uticajnih ljudi, a deo otpečaćenih dokumenata otkriva društvene i poslovne veze koje je negovao.

Među imenima koja se pojavljuju u dokumentima nalaze se neka od najpoznatijih lica iz sveta zabave, muzike, mode i biznisa, uključujući američke i međunarodne zvezde čija povezanost s Epstinom podiže brojne kontroverze.

Od glumaca i muzičara do poznatih biznismena, dokumenti pružaju uvid u mrežu kontakata koja je okruživala Epstina, dok istovremeno naglašavaju da prisustvo imena u dokumentima ne implicira automatski umešanost u njegove kriminalne aktivnosti.

U medijskim izveštajima, čini se da se najviše pojavljuju Endru Mauntbaten Vindzor, Bil Klinton, Donald Tramp, Gislejn Maksvel i Lesli Veksner.

Zbirka od 23.000 dokumenata povezanih sa Džefrijem Epstinom, koje je Epstinovo imanje predalo Odboru za nadzor Predstavničkog doma SAD, trebalo bi da bude objavljeno, nakon što je sam Tramp dao zeleno svetlo.

Ko se od najzvučnijih imena i koliko puta pojavio?

Na listi se takođe nalaze i ser Dejvid Bekam, Naomi Kembel, Adel i Mik Džeger. Od svih pomenutih Britanaca, najčešće pominjan je bivši princ, čije se ime ukupno pojavljuje 173 puta. Prostrana baza podataka, objavljena kao deo programa za objavljivanje Odbora za nadzor, obuhvata mejlove, dnevnike, pisma, sudske pozive, putne propusnice, pravne beleške i sažetke intervjua koji datiraju unazad decenijama.

Iako samo pojavljivanje imena ne podrazumeva nikakvu krivicu, sama razmera imena izazva interesovanje. Istaknutost Mauntbaten Vindzora daleko nadmašuje svaku drugu figuru iz Britanije. Endru je dosledno negirao bilo kakvu krivicu u vezi sa optužbama protiv njega.

Odmah iza njega je bivša devojka Džefrija Epstina koja je postala makro, Gislejn Maksvel, čije se ime pojavljuje 135 puta. NJen osramoćeni otac, novinar Robert Maksvel, pominje se 47 puta, kako navodi "Miror".

Lista izgleda kao presek: članovi kraljevske porodice, premijeri,predsednici, rok zvezde, kulturne ikone i politički buntovnici koji se pojavljuju u dokumentima u mozaiku konteksta, od toga da su bili predmet medijskih tračeva, preko prisustvovanja istim događajima, do pojavljivanja u planovima dnevnih aktivnosti, prepisci ili diskusijama u štampi.

Među političkim imenima: bivši premijer Toni Bler se pominje 22 puta, a takođe bivši britanski premijer Dejvid Kameron 19. Sadašnji predsednik SAD Donald Tramp, pominje se čak 1500 puta, kako navodi "CBS".

Pokretač Bregzita Najdžel Faraž se pojavljuje 18 puta, dok je pokojna Dajana, princeza od Velsa, navedena 14 puta. Čak se i kraljica Kamila pojavljuje devet puta. Sloj poznatih je takođe prepun zvezda, uključujući Mika Džegera (9), Adel (8), Bona (16), Eltona Džona (8), Dejvida Bekama (9) i Kolina Firta (10). Ponovo, ova pominjanja ne ukazuju na krivicu, već samo na to da su se njihova imena pojavila u dokumentima koji su sada pod nadzorom Kongresa SAD.

U dokumentima se pojavljuje i hrvatski biznismen Boris Nikolić, koji je bio savetnik Bila Gejtsa u Majkrosoftu.

Ime Naomi Kembel pojavljuje se u dokumentu iz marta 2011. godine u kojem se tvrdi da je boravila na Epstinovom karipskom ostrvu. Još jedno pominjanje supermodela pojavljuje se u mejlu koji su poslali advokati koji zastupaju ženu koja je navodno bila zlostavljana od strane Epstina dok je bila maloletna.

U njemu se navodi: "Kada je bila u Parizu, g. Epstin joj je dozvolio da ostane u njegovoj kući sa svojom sestrom i dogovorio noćni izlazak na koncert sa Naomi Kembel." Pominje je ponovo i Virdžinija Džufre, koja je optužila princa Endrua za napastvovanje, rekavši da je Kembel letela Epstinovim privatnim avionom.

Pored njih, u dokumentima se pojavljuje i glumac Alek Boldvin, Leonardo Dikaprio, Kameron Dijaz, Kevin Spejsi, Brus Vilis i Kejt Blančet, piše magazin "Tajm".

