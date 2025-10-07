NAŠ LEGENDARNI GLUMAC OŽENIO MALOLETNICU: Ono što mu je tast uradio 2 dana pred svadbu nikad nije zaboravio

Zanimljivi detalji iz života Desimira Stanojevića nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Desimir Stanojević bio je jedan od najcenjenijih srpskih glumaca, čije je ime zauvek upisano u istoriju domaće televizije i pozorišta. Rođen 7. oktobra 1950. godine u Nišu, Stanojević je odrastao u porodici koja je cenila umetnost i kulturu, što je verovatno uticalo na njegov izbor životnog poziva.

Profesionalni uspon i značajna dela

NJegova glumačka karijera započela je 1970. godine u Narodnom pozorištu u Nišu, gde je radio do 1990. godine. Nakon toga, prešao je u Pozorište na Terazijama u Beogradu, gde je nastavio da gradi svoju karijeru. Osim toga, bio je osnivač Omladinskog pozorišta "Treća polovina" u Nišu, gde je postavio prvi mjuzikl u istoriji ovog pozorišta – "Violinista na krovu". Takođe, režirao je mjuzikl "Cigani lete u nebo" u Niškom Narodnom pozorištu.

NJegova najpoznatija uloga bila je Vukašin Golubović u popularnoj seriji "Srećni ljudi", koja je stekla veliki broj obožavalaca širom bivše Jugoslavije. Iako je uloga bila izuzetno uspešna, Stanojević je u nekoliko navrata isticao da nije želeo da ga publika pamti samo po tom liku. Ipak, serija je ostala njegov najprepoznatljiviji rad.

Porodični život i lični izazovi

Stanojević je svoju životnu saputnicu Nadu Nikolić upoznao kada je imao 19, a ona 17 godina. Zajedno su dobili dve ćerke – Ninu i Sanju. U jednom od intervjua, prisetio se svog odnosa sa zetovima, posebno sa Zoranom Ćosićem, mužem svoje ćerke Nine, koji je takođe glumac. Stanojević je istakao da je imao sreću što je njegov prvi zet bio njegov kolega, što im je omogućilo da imaju zajedničke teme i interesovanja.

- Imao sam sreću da je moj prvi zet, Ninin muž, Zoran Ćosić moj kolega glumac. Od prvog dana imali smo o čemu da pričamo, a da ja ne budem strogi otac, a on uplašeni zet. Moje iskustvo sa tastom, koji je bio strog i poslovan, a ja mlad i zelen učinio je da budem drugačiji. Moj tast je i dva dana pred svadbu tražio da Nada dođe kući u devet uveče. Prvih dvadeset pet godina našeg braka proteklo je kao ozbiljan tast i neozbiljan zet. Sada, posle 36 godina braka, došli smo do dobrih familijarnih odnosa. Između Nine i Zorana je čak u jednom trenutku i došlo do prekida zabavljanja. U to vreme nam je bila slava pa sam Ćoleta, kao svog kolegu, pozvao na slavu. Nina za to nije znala. Nije prošlo ni pet dana, a oni su se pomirili, a za dva meseca već su počeli da žive zajedno - rekao je glumac tada.

NJegova porodica je uvek bila njegova najveća podrška, a Stanojević je često isticao koliko mu je važna. Iako je bio poznat po svom profesionalizmu, u privatnom životu bio je posvećen supruzi i ćerkama, s kojima je delio mnoge lepe trenutke.

Smrt i nasleđe

Desimir Stanojević preminuo je 10. marta 2020. godine u svom stanu u Beogradu, u 69. godini života, nakon duže i teške bolesti. NJegova porodica je istakla da se hrabro borio do samog kraja, nikada se ne predajući. NJegov prijatelj i kolega Saša Joksimović potvrdio je da se Stanojević povukao sa scene zbog zdravstvenih problema, ali nije mogao precizirati tačan uzrok smrti.

Iako nije poznat tačan uzrok njegove smrti, Stanojević je ostavio neizbrisiv trag u svetu umetnosti. NJegove uloge, posebno u "Srećnim ljudima", i dalje žive u sećanjima publike. NJegov doprinos srpskoj kulturi i glumi biće zauvek cenjen i poštovan.

